Александр Большунов: Улучшу финишный рывок — и Клебо будет не страшен

— Вы уже трехкратный чемпион России 2018 года. А впереди гонка на 50 километров, которую вы едва не выиграли в Корее.
— Марафон здесь не побегу. Надо дать передышку организму.
— Не знаю, планы меняются каждый день. Сейчас еду в Москву, где запланировано несколько встреч. А потом, возможно, приму участие в Югорском марафоне 8 апреля.
— Как вы оцениваете свой прошедший сезон: хороший, очень хороший, выдающийся?
— Шучу. Конечно, сезон получился очень хорошим, даже отличным! В моей коллекции появились медали с этапов Кубка мира и четыре олимпийские награды. Если бы не болезнь, из-за которой пришлось пропустить две гонки на Олимпиаде, могло быть еще лучше. С другой стороны, оглядываясь назад и анализируя результаты Пхенчхана, начинаю думать: может, и к лучшему, что я заболел после «Тур де Ски» и не принял участие в молодежном чемпионате мира.
— Что за вирус вас тогда поразил?
— Науке он неизвестен. Во время «Тур де Ски» было много переездов. Плюс накопилась усталость от многочисленных стартов. Вот, видимо, организм и не выдержал. С Алексеем Червоткиным приключилась та же история. Только я улетел в Корею на два-три дня раньше.
— В какой момент вы поняли, что бороться за медали на Олимпийских играх реально?
— После призовых мест на первых этапах Кубка мира в Финляндии, Норвегии и Швейцарии появилась уверенность, что и на Олимпиаде при хорошей подготовке можно в каждой гонке сражаться за тройку.
— Вы прилетели в Пхенчхан 12 февраля, а уже на следующий день выиграли свою первую олимпийскую медаль. Как же акклиматизация?
— А у меня, честно говоря, не было ощущения, что выступаю за тысячи километров от России. В Корее такая же жесткая лыжня, как на наших трассах, и типичный русский морозец. Мне и другим ребятам эти условия подошли идеально. Мы реально чувствовали себя как дома.
— У вас репутация универсального спортсмена, который и в спринте не подведет, и в дистанционных гонках выглядит уверенно.
— Должна же быть любимая гонка?
— У меня все гонки такие. При условии, что я себя хорошо чувствую.
— После вашего серебра в олимпийском марафоне тренер сборной России Маркус Крамер заметил, что вам не хватило соревновательной практики именно на этой дистанции.
— Давайте считать. В прошлом году я выиграл 50 километров на чемпионате России. А до этого бежал марафон три года назад.
— Получается, в Пхенчхане вы бежали марафон третий раз в жизни?
Но я проиграл Нисканену не в опыте. Просто у меня не было точной информации по запасным лыжам. Та пара, которую мне, как я думал, подготовили, не устраивала. Из-за этого я не стал переобуваться за несколько километров до финиша.
И только потом выяснилось, что меня ждали совсем другие лыжи, подготовленные с учетом изменения погоды.
Во время загрузки произошла ошибка.
— В чем, как считаете, вам нужно прибавлять?
— Если говорить про спринт, нужен более мощный финиш. Тогда не страшен ни Клебо, ни Пеллегрино. Будем вместе с тренером думать, как за летний период подготовки улучшить финишный рывок.
— Болельщики в Сыктывкаре не дают вам прохода. Не устали еще от такой популярности?
— Осталось потерпеть один день. После того как сезон закончится, весь ажиотаж быстро сойдет на нет. С лыжниками так всегда происходит в год Олимпийских игр. Сначала мы всем нужны, а потом о нас забывают.
— Мне — нет. Другие ребята, знаю, обижаются. Хотя я считаю так: будут результаты, будет и внимание. Пусть и не такое, как у биатлонистов даже при отсутствии этих самых результатов.
— Многие лыжники переходят в биатлон. У вас нет такого желания?
— Стрелять умею, но менять вид спорта не хочу. Мне еще в лыжных гонках нужно много чего выиграть. В следующем году в Австрии состоится взрослый чемпионат мира. Настраиваюсь на успешное выступление, хотя по возрасту мог бы еще год бегать на молодежных турнирах.
— Когда-нибудь жалели о том, что родились под самый новый год, 31 декабря?
— Если бы родился 1 января, был бы на год моложе. А так я всегда соревновался с соперниками-одногодками, которые по факту были старше. Это меня здорово закалило.