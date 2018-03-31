Александр Большунов: Улучшу финишный рывок — и Клебо будет не страшен

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
Гудбай, Америка: Россия перестает финансировать госдолг США
3-летняя дочка Навки и Пескова дебютировала на ледовом шоу
Прогноз о скором будущем футуролога, чьи слова сбывались на 86%
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тамбов0
Крылья Советов0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас1
Ливерпуль0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Амкар1
Локомотив М1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тюмень1
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Оренбург2
Томь0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья1
Рома0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Авангард К
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Беневенто
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо М
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Гамбург
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Ротор-Волгоград
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Сельта
Футбол. Первый дивизион
13:00
Динамо СПб0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Кубань2
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
Марсель
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Реал
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия0
Балтика0
Хоккей. НХЛ
23:00
Ванкувер Кэнакс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден НайтсОТ4
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм ДаксОТ2
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
1.04
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
1.04
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.04
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
1.04
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Чикаго Блэкхокс0
Хоккей. НХЛ
1.04
Нэшвилл Предаторз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
1.04
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс4
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс3
Тампа-Бэй Лайтнинг7
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз1
Каролина Харрикейнз4
Все события
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
В «Зените» пообещали «всех рвать»
Российский вратарь «Колорадо» стал второй звездой дня в НХЛ
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
14:02 (мск), источник: TeamRussia.pro

Александр Большунов: Улучшу финишный рывок — и Клебо будет не страшен

Четырехкратный призер Олимпийских игр оценивает уходящий сезон и рассказывает о планах на будущее. Эксклюзив Team Russia.

— Вы уже трехкратный чемпион России 2018 года. А впереди гонка на 50 километров, которую вы едва не выиграли в Корее.

— Марафон здесь не побегу. Надо дать передышку организму.

— Значит, сезон для вас завершен?

Читайте также
Большунов жалеет, что не смог посоперничать с Устюговым

— Не знаю, планы меняются каждый день. Сейчас еду в Москву, где запланировано несколько встреч. А потом, возможно, приму участие в Югорском марафоне 8 апреля.

— Как вы оцениваете свой прошедший сезон: хороший, очень хороший, выдающийся?

— Сезон как сезон…

— Серьезно?

— Шучу. Конечно, сезон получился очень хорошим, даже отличным! В моей коллекции появились медали с этапов Кубка мира и четыре олимпийские награды. Если бы не болезнь, из-за которой пришлось пропустить две гонки на Олимпиаде, могло быть еще лучше. С другой стороны, оглядываясь назад и анализируя результаты Пхенчхана, начинаю думать: может, и к лучшему, что я заболел после «Тур де Ски» и не принял участие в молодежном чемпионате мира.

— Что за вирус вас тогда поразил?

— Науке он неизвестен. Во время «Тур де Ски» было много переездов. Плюс накопилась усталость от многочисленных стартов. Вот, видимо, организм и не выдержал. С Алексеем Червоткиным приключилась та же история. Только я улетел в Корею на два-три дня раньше.

— В какой момент вы поняли, что бороться за медали на Олимпийских играх реально?

— После призовых мест на первых этапах Кубка мира в Финляндии, Норвегии и Швейцарии появилась уверенность, что и на Олимпиаде при хорошей подготовке можно в каждой гонке сражаться за тройку.

— Вы прилетели в Пхенчхан 12 февраля, а уже на следующий день выиграли свою первую олимпийскую медаль. Как же акклиматизация?

— А у меня, честно говоря, не было ощущения, что выступаю за тысячи километров от России. В Корее такая же жесткая лыжня, как на наших трассах, и типичный русский морозец. Мне и другим ребятам эти условия подошли идеально. Мы реально чувствовали себя как дома.

 — У вас репутация универсального спортсмена, который и в спринте не подведет, и в дистанционных гонках выглядит уверенно.

— Надо уметь бегать всё.

— Должна же быть любимая гонка?

— У меня все гонки такие. При условии, что я себя хорошо чувствую.

— После вашего серебра в олимпийском марафоне тренер сборной России Маркус Крамер заметил, что вам не хватило соревновательной практики именно на этой дистанции.

— Давайте считать. В прошлом году я выиграл 50 километров на чемпионате России. А до этого бежал марафон три года назад.

— Получается, в Пхенчхане вы бежали марафон третий раз в жизни?

— Выходит так.

Но я проиграл Нисканену не в опыте. Просто у меня не было точной информации по запасным лыжам. Та пара, которую мне, как я думал, подготовили, не устраивала. Из-за этого я не стал переобуваться за несколько километров до финиша.

И только потом выяснилось, что меня ждали совсем другие лыжи, подготовленные с учетом изменения погоды.

Во время загрузки произошла ошибка.

— В чем, как считаете, вам нужно прибавлять?

— Если говорить про спринт, нужен более мощный финиш. Тогда не страшен ни Клебо, ни Пеллегрино. Будем вместе с тренером думать, как за летний период подготовки улучшить финишный рывок.

— Болельщики в Сыктывкаре не дают вам прохода. Не устали еще от такой популярности?

— Осталось потерпеть один день. После того как сезон закончится, весь ажиотаж быстро сойдет на нет. С лыжниками так всегда происходит в год Олимпийских игр. Сначала мы всем нужны, а потом о нас забывают.

— Обидно?

— Мне — нет. Другие ребята, знаю, обижаются. Хотя я считаю так: будут результаты, будет и внимание. Пусть и не такое, как у биатлонистов даже при отсутствии этих самых результатов.

Читайте также
Как сборная Тюмени обыграла всех в эстафете

— Многие лыжники переходят в биатлон. У вас нет такого желания?

— Стрелять умею, но менять вид спорта не хочу. Мне еще в лыжных гонках нужно много чего выиграть. В следующем году в Австрии состоится взрослый чемпионат мира. Настраиваюсь на успешное выступление, хотя по возрасту мог бы еще год бегать на молодежных турнирах.

— Когда-нибудь жалели о том, что родились под самый новый год, 31 декабря?

— Если бы родился 1 января, был бы на год моложе. А так я всегда соревновался с соперниками-одногодками, которые по факту были старше. Это меня здорово закалило.

 Какие предложения есть у тренера сборной России по биатлону
Что будет, если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду в Пекин
Без права на ошибку. Почему возвращение Шараповой стало кошмаром
Как сборная Тюмени обыграла всех в эстафете
В «Зените» пообещали «всех рвать»
Брызгалова: Есть ощущение, что нам верят
Русский Витязь в Британии: Поветкин против гиганта
«Барселона» положила глаз на вундеркинда из Голландии
Юрий Семин: Надо помочь ЦСКА с расписанием, чтобы команды могла нормально готовиться к Лиге Европы
Спорт-Экспресс
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь