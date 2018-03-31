Александр Большунов: Улучшу финишный рывок — и Клебо будет не страшен

— Вы уже трехкратный чемпион России 2018 года. А впереди гонка на 50 километров, которую вы едва не выиграли в Корее.

— Марафон здесь не побегу. Надо дать передышку организму.

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— Не знаю, планы меняются каждый день. Сейчас еду в Москву, где запланировано несколько встреч. А потом, возможно, приму участие в Югорском марафоне 8 апреля.

— Как вы оцениваете свой прошедший сезон: хороший, очень хороший, выдающийся?

— Сезон как сезон…

— Серьезно?

— Шучу. Конечно, сезон получился очень хорошим, даже отличным! В моей коллекции появились медали с этапов Кубка мира и четыре олимпийские награды. Если бы не болезнь, из-за которой пришлось пропустить две гонки на Олимпиаде, могло быть еще лучше. С другой стороны, оглядываясь назад и анализируя результаты Пхенчхана, начинаю думать: может, и к лучшему, что я заболел после «Тур де Ски» и не принял участие в молодежном чемпионате мира.

— Что за вирус вас тогда поразил?

— Науке он неизвестен. Во время «Тур де Ски» было много переездов. Плюс накопилась усталость от многочисленных стартов. Вот, видимо, организм и не выдержал. С Алексеем Червоткиным приключилась та же история. Только я улетел в Корею на два-три дня раньше.

— В какой момент вы поняли, что бороться за медали на Олимпийских играх реально?

— После призовых мест на первых этапах Кубка мира в Финляндии, Норвегии и Швейцарии появилась уверенность, что и на Олимпиаде при хорошей подготовке можно в каждой гонке сражаться за тройку.

— Вы прилетели в Пхенчхан 12 февраля, а уже на следующий день выиграли свою первую олимпийскую медаль. Как же акклиматизация?

— А у меня, честно говоря, не было ощущения, что выступаю за тысячи километров от России. В Корее такая же жесткая лыжня, как на наших трассах, и типичный русский морозец. Мне и другим ребятам эти условия подошли идеально. Мы реально чувствовали себя как дома.

— У вас репутация универсального спортсмена, который и в спринте не подведет, и в дистанционных гонках выглядит уверенно.

— Надо уметь бегать всё.

— Должна же быть любимая гонка?

— У меня все гонки такие. При условии, что я себя хорошо чувствую.

— После вашего серебра в олимпийском марафоне тренер сборной России Маркус Крамер заметил, что вам не хватило соревновательной практики именно на этой дистанции.

— Давайте считать. В прошлом году я выиграл 50 километров на чемпионате России. А до этого бежал марафон три года назад.

— Получается, в Пхенчхане вы бежали марафон третий раз в жизни?

— Выходит так.

Но я проиграл Нисканену не в опыте. Просто у меня не было точной информации по запасным лыжам. Та пара, которую мне, как я думал, подготовили, не устраивала. Из-за этого я не стал переобуваться за несколько километров до финиша.

И только потом выяснилось, что меня ждали совсем другие лыжи, подготовленные с учетом изменения погоды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfpXVVLF-DU/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfpXVVLF-DU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Друзья, Всем Большое спасибо за поздравления! И огромное спасибо нашей сервис-бригаде, которая как всегда на высоте! #olimpicgames #pyeongchang2018 #2018</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/san_sanych_bolshunov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> bolshunov.ski.gonki</a> (@san_sanych_bolshunov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-26T04:22:13+00:00">25 Фев 2018 в 8:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В чем, как считаете, вам нужно прибавлять?

— Если говорить про спринт, нужен более мощный финиш. Тогда не страшен ни Клебо, ни Пеллегрино. Будем вместе с тренером думать, как за летний период подготовки улучшить финишный рывок.

— Болельщики в Сыктывкаре не дают вам прохода. Не устали еще от такой популярности?

— Осталось потерпеть один день. После того как сезон закончится, весь ажиотаж быстро сойдет на нет. С лыжниками так всегда происходит в год Олимпийских игр. Сначала мы всем нужны, а потом о нас забывают.

— Обидно?

— Мне — нет. Другие ребята, знаю, обижаются. Хотя я считаю так: будут результаты, будет и внимание. Пусть и не такое, как у биатлонистов даже при отсутствии этих самых результатов.

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— Многие лыжники переходят в биатлон. У вас нет такого желания?

— Стрелять умею, но менять вид спорта не хочу. Мне еще в лыжных гонках нужно много чего выиграть. В следующем году в Австрии состоится взрослый чемпионат мира. Настраиваюсь на успешное выступление, хотя по возрасту мог бы еще год бегать на молодежных турнирах.

— Когда-нибудь жалели о том, что родились под самый новый год, 31 декабря?