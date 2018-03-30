Елена Вяльбе: Акимова передаем в группу к Перевозчикову, а с Каминским просто прощаемся

«Сейчас тренерскому совету было предложено передать Акимова в группу к Перевозчикову помощником. А с Каминским просто прощаемся, потому что отдельной спринтерской группы у нас не будет. Но окончательное решение за президиумом. Хочу поблагодарить Юрия Михайловича за плодотворную работу, это очень важный момент. В то же время решение за президиумом, официально решение примет только президиум», — цитирует Вяльбе РИА Новости.