Пономарев выиграл гонку на 10 км на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев

Команда «Югра» (Ханты-Мансийский автономный округ) стала чемпионом турнира по следж-хоккею. По итогам 7 туров югорчане набрали 18 очков. На втором месте подмосковный «Феникс» (15 очков), на третьем — сборная команда Москвы (10 очков).

Обладателями наибольшего количества наград в своих классах на соревнованиях в Пересвете стали Станислав Чохлаев (3 золотые медали среди спортсменов с нарушением зрения), Иван Голубков (2 золотые, 2 серебряные и бронзовая награды среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), выступающих сидя) и Владислав Лекомцев (2 золотые и 2 серебряные награды среди спортсменов с ПОДА, выступающих стоя).