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09:59 (мск), источник: Р-Спорт

Пономарев выиграл гонку на 10 км на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бронзовый призер Паралимпиады-2014 в Сочи лыжник Олег Пономарев выиграл гонку на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев в Пересвете (Московская область) в заключительный соревновательный день, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Источник: РИА "Новости"

Пономарев, представляющий Пермский край, выступал со спортсменом-ведущим Андреем Романовым. Серебряную награду завоевал москвич Александр Артемов (спортсмен-ведущий Илья Черепанов), третьим стал Николай Полухин из Тюменской области (спортсмен-ведущий Эдуард Березин).

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Команда «Югра» (Ханты-Мансийский автономный округ) стала чемпионом турнира по следж-хоккею. По итогам 7 туров югорчане набрали 18 очков. На втором месте подмосковный «Феникс» (15 очков), на третьем — сборная команда Москвы (10 очков).

Обладателями наибольшего количества наград в своих классах на соревнованиях в Пересвете стали Станислав Чохлаев (3 золотые медали среди спортсменов с нарушением зрения), Иван Голубков (2 золотые, 2 серебряные и бронзовая награды среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), выступающих сидя) и Владислав Лекомцев (2 золотые и 2 серебряные награды среди спортсменов с ПОДА, выступающих стоя).

Чемпионами и призерами соревнований стали 18 спортсменов.

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