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22:08 (мск), источник: Sports.kz

Алексей Полторанин: Если критика от людей, которые не разбираются, — то у меня это только улыбку вызывает: это не похоже на критику

В Щучинске впервые в нашей стране в рамках чемпионата Казахстана по лыжным гонкам прошла ночная гонка. В командном миксте от ВКО приняли участие Алексей Полторанин и Елена Коломина, неудивительно, что именно этот дуэт и завоевал «золото».

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Алексей Полторанин поделился впечатлениями от гонки.

— Алексей, когда Вы в последний раз выступали в Казахстане, и как оцениваете новую трассу?

— В последний раз выступал в прошлом марте — тогда у нас, в Риддере, тоже проходил чемпионат Казахстана. Там бежал почти всю программу. Здесь — только одну гонку. Все понравилось, зрители пришли, впервые столько людей на чемпионате Казахстана. И съемка, телетрансляции — это хороший шаг вперед в развитии спорта. Конечно, комментатор у нас замечательный, — он так все бодро рассказывал, интересно наблюдать. Даже мы посреди гонки едем — и слушаем.

— Как оцениваете своего партнера? Все решалось на последнем круге.

— Я знал, что люди придут посмотреть, поэтому решили внести интригу. Партнер у меня заслуженный — такой же, как и я почти. Вместе мы выступали на высоком уровне, и результат закономерный, я думаю.

— Впервые в Казахстане прошла ночная гонка. Как оцениваете трассу?

— Вот именно, что спорт держится на зрителях, на просмотрах, поэтому это и сделали в вечернее время. Спортсмены — мы люди подневольные: как сказали, так и будем делать.

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— Этот сезон был для Вас сложным. Сменили много часовых поясов, как проходила акклиматизация?

— Я еще не адаптировался. Утром еле встаю — пять часов разница. Из-за того, что рано встал, получается, сейчас уже сплю. Как сонная муха бежал сегодня.

— Слышали, Вы без смазки бежали сначала?

— Да, два круга я бежал на коньковых лыжах, — может, из-за этого выиграли, было преимущество.

— Холодно в Щучинске — даже весной то ветер, то мороз. Насколько удобно будет участвовать в соревнованиях, тренироваться на этой базе?

— Летом здесь замечательные условия. А зима для лыжников — любимое время года. Хотелось бы, чтобы и у нас на востоке, в Риддере, тоже построили такую базу.

— Всех интересуют Ваши ближайшие планы — сейчас, после олимпийского цикла. Уже думали, в каком направлении будете двигаться дальше?

— Планы на спорт? У меня есть разные варианты. Что я буду делать дальше, зависит от собраний, которые пройдут у руководства. И это не только от меня зависит — пока ничего не могу сказать.

— Вы порой обращаете внимание на комментарии болельщиков — как поддерживающих Вас, так и недоброжелателей. Как, вообще, относитесь к критике со стороны обывателей?

— Стараюсь читать и быть на связи с болельщиками. Я уже говорил: если критика объективная — от тренеров, руководства, смазчиков, — то я адекватно воспринимаю. А если критика от людей, которые не разбираются, — то у меня это только улыбку вызывает: это не похоже на критику.

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— А Вам не говорят, что лучше этого не читать — и не обращать внимание?

— Конечно, говорят! Человек я такой — интересно же все почитать. Я не всегда читаю, но бывает. Но вот когда поставил фотографию после «полтинника» олимпийского — больше 600 комментариев было. И одни положительные отзывы, слова поддержки. Тех, кто меня недооценивает и критикует, единицы. Я очень благодарен всем болельщикам и любителям лыжных гонок. Для нас, для спортсменов, очень важна поддержка.

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