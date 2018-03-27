Большунов жалеет, что не смог посоперничать с Устюговым

Источник: РИА "Новости"

Александр Большунов стал победителем чемпионата России в индивидуальной гонке на 15 километров.

«Сегодня была хорошая конкуренция! Правда, ребята чуть тише поехали. Если честно, второй круг, когда кричат тренеры — «плюс 30» — немного расслабляет, даже не было такого азарта, но старался добежать и прибавить, чтобы на будущее не проигрывать финиш. Жалко, что Сергей Устюгов, который должен был стартовать впереди в 30 секундах, не стартовал.

Обыгрывая Сергея, точно знаешь, что ты обыгрываешь всех, кто на этапе Кубка мира бегает. Но пока у нас не получается с ним посоперничать: то меня дисквалифицируют, то он заболел, — цитирует Большунова Министерство физической культуры и спорта Республики Коми.