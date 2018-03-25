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18:06 (мск), источник: Р-Спорт

Летающая лыжница Аввакумова стала пятой в общем зачете КМ, победила норвежка Лундбю

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россиянка Ирина Аввакумова заняла пятое место в общем зачете Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, победу одержала норвежка Марен Лундбю.

В воскресенье в немецком Оберстдорфе прошел заключительный этап Кубка мира. Аввакумова набрала 202,6 балла и заняла в итоговом протоколе 11-е место. Лучшей на этапе стала японка Сара Таканаси (250,4).

В общем зачете россиянка набрала 575 баллов, у победившей Лундбю в активе 1340 баллов. На втором месте расположилась немка Катарина Альтхаус (928), замкнула тройку Таканаси (916).

Остальные россиянки заняли в общем зачете следующие места: 23. Софья Тихонова (123), 27. Анастасия Баранникова (96), 36. Александра Баранцева (40), 40. Александра Кустова (24), 43. Ксения Каблукова (13).

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