Летающая лыжница Аввакумова стала пятой в общем зачете КМ, победила норвежка Лундбю

В воскресенье в немецком Оберстдорфе прошел заключительный этап Кубка мира. Аввакумова набрала 202,6 балла и заняла в итоговом протоколе 11-е место. Лучшей на этапе стала японка Сара Таканаси (250,4).
В общем зачете россиянка набрала 575 баллов, у победившей Лундбю в активе 1340 баллов. На втором месте расположилась немка Катарина Альтхаус (928), замкнула тройку Таканаси (916).
Остальные россиянки заняли в общем зачете следующие места: 23. Софья Тихонова (123), 27. Анастасия Баранникова (96), 36. Александра Баранцева (40), 40. Александра Кустова (24), 43. Ксения Каблукова (13).