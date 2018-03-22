Маркус Крамер: Надеюсь поработать со сборной России ближайшие четыре года
Немецкий специалист подводит итоги Олимпийских игр и рассказывает о своих перспективах в России. Эксклюзив Team Russia.
Немецкий специалист подводит итоги Олимпийских игр и рассказывает о своих перспективах в России. Эксклюзив Team Russia.
— Сезон почти закончился. Остался только чемпионат России, который пройдёт в Сыктывкаре с 24 марта по 1 апреля. Вы планируете туда поехать?
— Обязательно. Чемпионат начинается в субботу. Первые старты — спринт у мужчин и женщин. Я прилечу накануне. Мне очень интересно посмотреть как на спортсменов из национальной сборной, так и на ближайший резерв. Уровень конкуренции будет высоким. Два года назад я ездил на чемпионат России в Тюмень, а в прошлом году — в
— Объявлено, что в соревнованиях примут участие олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков, один из лидеров сборной Сергей Устюгов и другие лыжники, которые не смогли принять участие в Олимпийских играх. Вас интересует их форма и настрой?
— Конечно. Устюгов не поехал на Олимпиаду, болел, недостаточно тренировался перед последними этапами Кубка мира и в итоге пропустил ещё и их. Буду рад снова увидеть его в строю. Поговорим с парнями о следующем сезоне.
— А о будущем в более отдалённой перспективе?
— Сергей Устюгов молод (8 апреля ему исполнится 26 лет — Team Russia). Он должен готовиться к Олимпийским играм в Пекине. Что касается 34-летнего Легкова, то ясно, что он не сможет выступить через четыре года, но, надеюсь, найдёт для себя мотивацию ещё на один сезон. Впереди ведь чемпионат мира в австрийском Зеефельде.
— Вы говорили, что хотели бы подписать новый контракт с Федерацией лыжных гонок России. Когда это может произойти?
— Мы обсуждали вопрос с президентом Еленой Вяльбе, в том числе на днях в Фалуне. Осталось согласовать некоторые детали. Президент хочет, чтобы я продолжил работу в сборной. Я в свою очередь очень мотивирован, потому что знаю: у России сильная и перспективная команда, которая в будущем способна показывать хорошие результаты. Надеюсь, что смогу поработать с ней ближайшие четыре года.
— Четыре года? До сих пор вы подписывали контракты сроком на год.
— Теперь речь идёт о соглашении на четыре года.
— Как на это смотрит ваша семья в Германии?
— Она меня всегда поддерживала. Дочери уже 23 года — у неё самостоятельная жизнь. Жена же знает, что работа тренера связана с командировками. Это длится уже более 30-ти лет, так что ничего нового для них не происходит.
— У вас есть квартира в Москве?
— Ну что вы? Жильё в Германии. Сборы и соревнования часто проводятся в Западной Европе, в том числе относительно недалеко от дома, и тогда жена, бывает, присоединяется ко мне на несколько дней. Иногда, правда, приходится проводить вне дома по 4−5 недель, но это особенности работы.
— В Пхёнчхане российские лыжники завоевали восемь наград — три серебряные и пять бронзовых. Ожидали такой результат?
— Нет, конечно! Когда летели в Корею, думал, что, может быть, выиграем
Кроме того, ребята бились и друг за друга, и за тех, кто остался дома. Они хотели показать, что российская лыжная сборная сильна, что они добиваются успеха без допинга.
— Об
— Изначально я, конечно, рассчитывал на большее — минимум пять медалей, как в Сочи (на домашних Играх российские лыжники завоевали одно золото, три серебра и одну бронзу — Team Russia). Но для молодёжного состава, как мне казалось, был бы хорош и куда более скромный результат.
— За год до Олимпийских игр ОКР организовал поездку в Корею на этап Кубка мира для группы специалистов из лыжной федерации, в том числе сервисёров, которые имели возможность протестировать снег, изучить трассы. Этот опыт пригодился?
— Да, он оказался очень полезным. Тогда этап Кубка мира в Пхёнчхане по скиатлону выиграл Пётр Седов, входящий в группу спортсменов, которые занимаются у меня. Это вдумчивый парень, умеющий подметить тонкости трассы. Он подробно рассказал мне о её особенностях, отметил, на что требуется обратить внимание. Изучили мы и трассу для спринта.
Вообще у нашей команды была очень качественная подготовка к Олимпийским играм. А уже в ходе них отлично проявили себя сервисёры. Хотя работать пришлось в усечённом по сравнению с этапами Кубка мира составе. Я был единственным тренером, так что вдвоем с менеджером Юрием Чарковским мы с утра до глубокой ночи занимались всей организационной рутиной. Это было непросто.
— Какой результат в Пхёнчхане вас удивил в первую очередь?
— Бронза Дениса Спицова на 15 километров свободным стилем. Знал, что этот молодой парень показывал хорошие результаты на этапах Кубка мира. Но Олимпийские игры — особый случай. В общем, он преподнёс мне большой сюрприз. А потом они приятно удивили с Александром Большуновым, взяв серебро в командном спринте. А ведь мы пошли на риск. Планировалось, что в паре с Большуновым побежит Алексей Червоткин. Но он после болезни не был готов на 100 процентов. Поэтому решили использовать Спицова.
Ещё один сюрприз — женская эстафетная команда. Мне было важно, чтобы успешно выступила четвёрка не только у мужчин, но и у женщин, поскольку результаты лыжниц до сих пор были довольно скромными. И молодые девушки дали бой сильнейшим. Наталья Непряева с первого этапа возглавила гонку, первой передала эстафету и Юлия Белорукова.
— Большунов, как и Червоткин, приехал в Пхёнчхан после болезни — и вдруг сразу выиграл бронзовую медаль в спринте. У вас есть этому объяснение?
— Очень хорошую работу проделал тренер Юрий Бородавко. После того, как Большунов и Червоткин выписались из больницы, он полетел с ними на сбор в австрийский Зеефельд и следил, как они шаг за шагом восстанавливались. Червоткин прибыл в Корею на несколько дней позже Большунова, и это было правильное решение Юрия. Он прекрасно знает, что лучше для его лыжников.
— Вы пошли на риск не только при определении состава в командном спринте, но и раньше, когда включили Червоткина в эстафетную команду. Был ли он оправдан?
— Риск, безусловно, был, потому что не было точно известно, насколько спортсмен готов. Но поступили мы, считаю, правильно. Червоткин находился не в лучшей, но
— Вся страна сожалела, что Большунов не сумел выиграть марафон. Он допустил ошибку, решив не менять перед финишем лыжи?
— На 100 процентов. Очевидно, подумал: «Пока Нисканен будет менять лыжи, убегу в небольшой отрыв». Большунов — молодой гонщик, который в своей карьере нечасто бегал марафон. Его ошибка объяснима. В следующий раз он её точно не допустит.
— За прошедший сезон отставание нашей лыжной команды от сборной Норвегии сократилось?
— Несомненно. В зачёте Кубка Наций по итогам этапов Кубка мира этого сезона Норвегия первая и у мужчин, и у женщин. Россия в целом третья, но у мужчин она на 2-й позиции. Разговаривал на днях в Фалуне с норвежским тренером Туром Арне Хетландом, олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити-2002. Он хвалил нашу эстафетную команду и прямо сказал, что именно Россия является теперь главным конкурентом.