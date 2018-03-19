Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком детей из семейного архива
Госпитализирован актер Федор Добронравов
Пелагея рассказала о дорогих подарках мужа
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
20.03
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
20.03
Баффало Сэйбрз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
20.03
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс4
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
20.03
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
02:30
Чикаго БлэкхоксОТ4
Сент-Луис Блюз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег Джетс4
Даллас Старз2
Все события
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018
Дзагоев не принимает участие в общей тренировке сборной России
Валерия пришла на свадьбу к друзьям в платье за 100 тысяч рублей
Пелагея рассказала о дорогих подарках мужа
Молоко утконоса убивает супермикробы
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
13:23 (мск), источник: Sports.kz

Первому в истории Казахстана чемпиону зимней Паралимпиады подарят квартиру

Костанайскому спортсмену Александру Колядину, завоевавшему золотую медаль на Параолимпийских играх в Пхёнчхане, подарят квартиру, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе расширенного заседания коллегии областного управления координации занятости и социальных программ в понедельник сообщил аким области Архимед Мухамбетов.

Читайте также
Что нужно знать о первом в истории Казахстана чемпионе зимней Паралимпиады Александре Колядине

«Александр Колядин впервые в истории нашей независимости завоевал золотую медаль. Он является хорошим примером для других инвалидов. Буквально послезавтра мы будем его встречать, будем чествовать героя и подарим ему квартиру», — сообщил аким области.

Он также отметил, что инвалидам в Костанайской области помощь оказывается по всем направлениям.

К примеру, как сообщила руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Гульнар Абенова, несколько лет назад А. Колядину были выделены средства на протез голени для занятия лыжным спортом.

«Сегодня мы вместе со всеми казахстанцами радуемся за победу в Параолимпийских играх нашего спортсмена земляка Александра Колядина. Безусловно, благодаря огромной силе духа Александр достиг таких высоких результатов, — отметил она. — Вместе с тем, при поддержке местного бюджета в 2015 году Александр Колядин был обеспечен протезом голени для занятия лыжным спортом стоимостью 1 млн 900 тыс тенге».

В текущем году также предусмотрены средства в размере 1 млн 885 тысяч тенге на замену протеза спортсмену согласно сроку эксплуатации.

Аналогичная помощь по приобретению протеза была оказана в 2017 году еще одному костанайскому спортсмену, подающего большие надежды — Кириллу Остапенко. Ему был заменён протез бедра стоимостью 3,5 млн тенге.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
Известный агент рассказал, зачем «Уфа» подписала Сейдахмета
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира
«Крестовский остров». Почему травм связок колена немного в РФПЛ
Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018
Дзагоев не принимает участие в общей тренировке сборной России
То, что тренер прописал. Акимову не взяли и в Тюмень
Губерниев: Шипулин — дикий самоед, но другого у нас нет
Путин лично поздравит призеров Паралимпиады в Пхёнчхане
Новости

Рекорд президента

Владимир Путин победил на выборах с 76,66% голосов. Явка избирателей составила 67,98%, что оказалось даже выше показателя 2012 года
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь