Казахстанец впервые в истории финишировал вторым в общем зачете Кубка мира по фристайлу

В этом сезоне Рейхерд шесть раз поднимался на подиум. На его счету четыре «серебра» и четыре «бронзы» на этапах Кубка мира.

В итоге Рейхерд набрал суммарно 585 очков, которые и расположили его на втором месте общего зачета. Победу же одержал олимпийский чемпион из Канада Микаэль Кингсберри — 940 баллов. Замкнул тройку лучших японец Икума Хоришимо — в его активе 441 очко.

Также в зачете у мужчин выступал еще один казахстанец — Павел Колмаков, завершивший сезон на 15-м месте — 163 очка.

У женщин лучшей стала победительница ОИ-2018 француженка Перрин Лаффон — на ее счету 607 очков. Американка Джелин Кауф удежала за собой вторую строчку — 561 балл. Третье место завоевала австралийка Британи Кокс — 467 очков.

К сожалению, бронзовая призерка Олимпиады-2018 казахстанка Юлия Галышева не смогла войти в ТОП-3 общего зачета, завершив выступление на шестом месте — 420 очков.