Казахстанец впервые в истории финишировал вторым в общем зачете Кубка мира по фристайлу
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд впервые в истории страны стал вторым в общем зачете Кубка мира в могуле, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд впервые в истории страны стал вторым в общем зачете Кубка мира в могуле, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В этом сезоне Рейхерд шесть раз поднимался на подиум. На его счету четыре «серебра» и четыре «бронзы» на этапах Кубка мира.
В итоге Рейхерд набрал суммарно 585 очков, которые и расположили его на втором месте общего зачета. Победу же одержал олимпийский чемпион из Канада Микаэль Кингсберри — 940 баллов. Замкнул тройку лучших японец Икума Хоришимо — в его активе 441 очко.
Также в зачете у мужчин выступал еще один казахстанец — Павел Колмаков, завершивший сезон на 15-м месте — 163 очка.
У женщин лучшей стала победительница ОИ-2018 француженка Перрин Лаффон — на ее счету 607 очков. Американка Джелин Кауф удежала за собой вторую строчку — 561 балл. Третье место завоевала австралийка Британи Кокс — 467 очков.
К сожалению, бронзовая призерка Олимпиады-2018 казахстанка Юлия Галышева не смогла войти в ТОП-3 общего зачета, завершив выступление на шестом месте — 420 очков.
Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане Галышева завоевала бронзовую медаль, которая оказалось единственной наградой в активе сборной Казахстана. В свою очередь Рейхерд с Колмаковым не пробились в главный финал, став седьмым и восьмым соответственно.