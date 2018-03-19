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09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Японец Ватабэ стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжному двоеборью

Японский спортсмен Акито Ватабэ одержал победу в общем зачёте Кубка мира по лыжному двоеборью.

На предпоследнем этапе, который прошёл в Клингентале (Германия), представитель Азии расположился на третьей позиции, уступив двум немецким летающим лыжникам — Фабиану Риссле и Йоханнесу Ридзеку. Этот результат позволил Ватабе досрочно выиграть общий зачёт, преследователи не смогут догнать японца по итогам заключительного этапа Кубка мира. Лучший из россиян Эрнест Яхин располагается на 36-й позиции.

Лыжное двоеборье. Этап Кубка мира. Клингенталь, Германия

1. Фабиан Риссле (Германия) — 23.39,8
2. Йоханнес Ридзек (Германия) — +1,0
3. Акито Ватабэ (Япония) — +5,5…
43. Эрнест Яхин (Россия) — +3.45,8…
47. Вячеслав Барков (Россия) — +4.25,2

Общий зачёт

1. Акито Ватабэ (Япония) — 1295 очков
2. Ян Шмид (Норвегия) — 1083
3. Фабиан Риссле (Германия) — 991…
36. Эрнест Яхин (Россия) — 36.

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