Японец Ватабэ стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжному двоеборью

На предпоследнем этапе, который прошёл в Клингентале (Германия), представитель Азии расположился на третьей позиции, уступив двум немецким летающим лыжникам — Фабиану Риссле и Йоханнесу Ридзеку. Этот результат позволил Ватабе досрочно выиграть общий зачёт, преследователи не смогут догнать японца по итогам заключительного этапа Кубка мира. Лучший из россиян Эрнест Яхин располагается на 36-й позиции.



Лыжное двоеборье. Этап Кубка мира. Клингенталь, Германия



1. Фабиан Риссле (Германия) — 23.39,8

2. Йоханнес Ридзек (Германия) — +1,0

3. Акито Ватабэ (Япония) — +5,5…

43. Эрнест Яхин (Россия) — +3.45,8…

47. Вячеслав Барков (Россия) — +4.25,2



Общий зачёт



1. Акито Ватабэ (Япония) — 1295 очков

2. Ян Шмид (Норвегия) — 1083

3. Фабиан Риссле (Германия) — 991…

36. Эрнест Яхин (Россия) — 36.