Победная точка. Большунов выиграл последнюю гонку сезона
Александр Большунов стал победителем гонки преследования в финале Кубка мира в шведском Фалуне.
Александр Большунов стал победителем гонки преследования в финале Кубка мира в шведском Фалуне.
Фалун (Швеция). Финал Кубка мира. Мужчины. Гонка преследования. 15 км (С)
1. Александр БОЛЬШУНОВ (Россия) — 35.03,3
2. Алекс Харви (Канада) — отставание 47,1
3. Дарио Колонья (Швейцария) — 47,5
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 48,7
5. Максим ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) — 50,3
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 51,7…
10. Денис СПИЦОВ (Россия) — 1.04,2
11. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) — 1.04,3…
21. Александр БЕССМЕРТНЫХ (Россия) — 1.15,1
22. Евгений БЕЛОВ (Россия) — 1.18,4
23. Алексей ЧЕРВОТКИН (Россия) — 1.21,1…
66. Глеб РЕТИВЫХ (Россия) — 5.15,5.
Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)
1. Марит Бьорген (Норвегия) — 24.18,9
2. Джессика Диггинс (США) — отставание 16,7
3. Сейди Бьорнсен (США) — 1.11,5
4. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 1.12,0
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.12,8
6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.16,2…
22. Анастасия СЕДОВА (Россия) — 2.48,1…
29. Юлия БЕЛОРУКОВА (Россия) — 3.17,8…
45. Мария ИСТОМИНА (Россия) — 4.40,5…
47. Наталья МАТВЕЕВА (Россия) — 4.43,6…
55. Лидия ДУРКИНА (Россия) — 6.12,7…
59. Полина НЕКРАСОВА (Россия) — 8.02,9.
Последняя гонка сезона в лыжном Кубке мира завершилась тем, что канадец Алекс Харви, один из тех, кто на протяжении последних двух лет резко критиковал соперников из России, подъехал к Александру Большунову и пожал тому руку. С этим соперником Харви ничего не смог сделать. Да и никто не смог.
ОДИНОЧЕСТВО — СКУКА. НО И СИЛА ТОЖЕ
Последней гонкой в Кубке мира в финале в Фалуне был 15-километровый коньковый пасьют. На старт этой гонки спортсмены выходили согласно заслугам в двух предыдущих. Лучше всех спринт и классический
Конечно, шведские болельщики поддерживали своему, но отдали должное тому мощному финишному спурту, который продемонстрировал российский лыжник. И обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо подчеркнул, что Большунов невероятно силен, и в следующем году их соперничество начнется с нуля.
Благодаря первой в карьере победе на этапе Кубка мира, да еще такой красивой и убедительной, Большунов отправился в гонку преследования с преимуществом в 38 секунд над всеми остальными. Работать в одиночку, даже когда речь идет о лидерстве, не всегда приятно. И совершенно точно скучно. Но это и показатель той силы и мощи, которые продемонстрировал Александр в Фалуне.
Он с первых метров дистанции пошел за победой в
Конечно, держать такую скорость в концовке не было никакого резона, и Большунов просто докатил гонку, хотя на финише отработал максимально специально для болельщиков. Шведские поклонники лыжных гонок, стоявшие вдоль трассы и заполнившие стадион, поддерживали россиянина. И это было здорово.
В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ТАКИХ МОМЕНТОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Большунов уже после финиша взял российский флаг и вдоволь попозировал.
— Я долго шел к этой победе, занимал вторые и третьи места, и вот добился своего, — сказал он после финиша. — Надеюсь, в следующем сезоне таких моментов будет больше.
В отсутствие Сергея Устюгова, которого не пустили на Олимпиаду, а на последние этапы Кубка мира он сам не поехал, в российских лыжах зажглась новая яркая звезда. Большунов показал абсолютно всем, что пришел за победами, и готов биться за эти самые победы в каждой гонке.
Он не стал победителем ни одного из зачетов Кубка мира, но оставил за собой две последние гонки. А это отличный задел на будущее.
Большой Хрустальный глобус, а также спринтерский зачет с рекордными семью победами в сезоне остались за Йоханнесом Клебо. Норвежец отметил, что соревноваться с таким Большуновым, который был в Фалуне, не было никакой возможности. Кстати, в последней гонке Клебо финишировал только 25-м.
Второе и третье места заняли Алекс Харви и Дарио Колонья. Швейцарец в качестве награды получил Хрустальный глобус за победу в дистанционном зачете.
Что касается наших парней, то Максим Вылегжанин, сезон которого оказался скомкан
НЕПРЯЕВОЙ ДОСТАЛСЯ ГЛОБУС
В женской гонке на 10 км победу праздновала Марит Бьорген, которая, как и Большунов, стартовала с солидным преимуществом, но ее пыталась достать американка Джессика Диггинс. Правда, норвежка все контролировала и победу не упустила.
Диггинс, кстати, не хватило всего лишь 40 очков, чтобы догнать в общем зачете Хайди Венг. Норвежка завоевала большой Хрустальный глобус второй год подряд, но вторую половину сезона, начиная с Олимпиады, провела просто из рук вон плохо. Она победила в Кубке мира только благодаря «Тур де Ски».
Не осталась без победы и Наталья Непряева,
Международный сезон закрыт, а российский завершится на следующей неделе чемпионатом страны в Сыктывкаре.
Кубок мира в Фалуне
Общий зачет
Женщины
1. Марит БЬОРГЕН Норвегия — 52.34,2
2. Джессика ДИГГИНС США — +16,7
3. Сайди БЬОРНСЕН США — +1.11,5
4. Рагнхиль ХАГА Норвегия — +1.12,0
5. Астрид ЯКОБСЕН Норвегия — +1.12,8
6. Криста ПАРМАКОСКИ Финляндия — +1.16,2
22. Анастасия СЕДОВА Россия — +2.48,1
29. Юлия БЕЛОРУКОВА Россия — +3.17,8
45. Мария ИСТОМИНА Россия — +4.40,5
47. Наталья МАТВЕЕВА Россия — +4.43,6
55. Лидия ДУРКИНА Россия — +6.12,7
59. Полина НЕКРАСОВА Россия — +8.02,9.
Мужчины
1. Александр БОЛЬШУНОВ Россия -1:13.40,3
2. Алекс ХАРВИ Канада — +47,1
3. Дарио КОЛОНЬЯ Швейцария — +47,5
4. Мартин Йонсруд СУНДБЮ Норвегия — +48,7
5. Максим ВЫЛЕГЖАНИН Россия — +50,3
6. Ханс Кристер ХОЛУНД Норвегия — +51,7
10. Денис СПИЦОВ Россия — +1.04,2
11. Андрей ЛАРЬКОВ Россия — +1.04,2
21. Александр БЕССМЕРТНЫХ Россия — +1.15,1
22. Евгений БЕЛОВ Россия — +1.18,4
23. Алексей ЧЕРВОТКИН Россия — +1.21,1
66. Глеб РЕТИВЫХ Россия — +5.15,5.
Кубок мира. Общий зачет. Женщины
1. Хайди ВЕНГ Норвегия — 1476
2. Джессика ДИГГИНС США — 1436
3. Ингвильд ОСТБЕРГ Норвегия — 1414
4. Криста ПАРМАКОСКИ Финляндия — 1220
5. Марит БЬОРГЕН Норвегия — 1078
6. Сайди БЬОРНСЕН США — 956
13. Наталья НЕПРЯЕВА Россия — 614
16. Анастасия СЕДОВА Россия — 474
29. Юрия БЕЛОРУКОВА Россия — 222
47. Анна НЕЧАЕВСКАЯ Россия — 127
53. Алиса ЖАМБАЛОВА Россия — 112
59. Наталья МАТВЕЕВА Россия — 71
78. Евгений ШАПОВАЛОВА Россия — 32
79. Татьяна АЛЕШИНА Россия — 31
84. Полина КОВАЛЕВА Россия — 17
86. Мария ГУЩИНА Россия — 15
88. Анна ЖЕРЕБЯТЬЕВА Россия — 13
93. Мария ИСТОМИНА Россия — 9
Лариса РЯСИНА Россия — 9
95. Яна КИРПИЧЕНКО Россия — 9
99. Лидия ДУРКИНА Россия — 4
Елена СОБОЛЕВА Россия — 4
106. Ирина СЕВЕРИНА Россия — 1.
Кубок мира. Общий зачет. Мужчины
1. Йоханнес КЛЕБО Норвегия — 1409
2. Дарио КОЛОНЬЯ Швейцария — 1290
3. Мартин Йонсруд СУНДБЮ Норвегия — 1261
4. Алекс ХАРВИ Канада — 1179
5. Александр БОЛЬШУНОВ Россия — 1152
6. Ханс Кристер ХОЛУНД Норвегия — 917
11. Алексей ЧЕРВОТКИН Россия — 569
12. Сергей УСТЮГОВ Россия — 560
18. Андрей ЛАРЬКОВ Россия — 394
20. Денис СПИЦОВ Россия — 376
27. Максим ВЫЛЕГЖАНИН Россия — 267
30. Глеб РЕТИВЫХ Россия — 247
37. Александр БЕССМЕРТНЫХ Россия — 177
42. Евгений БЕЛОВ Россия — 144
43. Алексей ВИЦЕНКО Россия — 136
57. Станислав ВОЛЖЕНЦЕВ Россия — 91
61. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО Россия — 80
66. Иван ЯКИМУШКИН Россия — 71
77. Александр ПАНЖИНСКИЙ Россия — 61
81. Иван КИРИЛЛОВ Россия — 48
82. Андрей КРАСНОВ Россия — 47
91. Сергей ТУРЫШЕВ Россия — 31
94. Андрей СОБАКАРЕВ Россия — 29
105. Антон ГАФАРОВ Россия — 24.