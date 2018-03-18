Победная точка. Большунов выиграл последнюю гонку сезона

Источник: Спорт-Экспресс

Фалун (Швеция). Финал Кубка мира. Мужчины. Гонка преследования. 15 км (С)

1. Александр БОЛЬШУНОВ (Россия) — 35.03,3

2. Алекс Харви (Канада) — отставание 47,1

3. Дарио Колонья (Швейцария) — 47,5

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 48,7

5. Максим ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) — 50,3

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 51,7…

10. Денис СПИЦОВ (Россия) — 1.04,2

11. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) — 1.04,3…

21. Александр БЕССМЕРТНЫХ (Россия) — 1.15,1

22. Евгений БЕЛОВ (Россия) — 1.18,4

23. Алексей ЧЕРВОТКИН (Россия) — 1.21,1…

66. Глеб РЕТИВЫХ (Россия) — 5.15,5.

Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)

1. Марит Бьорген (Норвегия) — 24.18,9

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 16,7

3. Сейди Бьорнсен (США) — 1.11,5

4. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 1.12,0

5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.12,8

6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.16,2…

22. Анастасия СЕДОВА (Россия) — 2.48,1…

29. Юлия БЕЛОРУКОВА (Россия) — 3.17,8…

45. Мария ИСТОМИНА (Россия) — 4.40,5…

47. Наталья МАТВЕЕВА (Россия) — 4.43,6…

55. Лидия ДУРКИНА (Россия) — 6.12,7…

59. Полина НЕКРАСОВА (Россия) — 8.02,9.

Последняя гонка сезона в лыжном Кубке мира завершилась тем, что канадец Алекс Харви, один из тех, кто на протяжении последних двух лет резко критиковал соперников из России, подъехал к Александру Большунову и пожал тому руку. С этим соперником Харви ничего не смог сделать. Да и никто не смог.

ОДИНОЧЕСТВО — СКУКА. НО И СИЛА ТОЖЕ

Последней гонкой в Кубке мира в финале в Фалуне был 15-километровый коньковый пасьют. На старт этой гонки спортсмены выходили согласно заслугам в двух предыдущих. Лучше всех спринт и классический масс-старт провел россиянин Александр Большунов. Особенно масс-старт, по ходу которого он собрал максимальное количество бонусных секунд, а на финише красивейшим образом разделался со шведом Калле Халварссоном.

Конечно, шведские болельщики поддерживали своему, но отдали должное тому мощному финишному спурту, который продемонстрировал российский лыжник. И обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо подчеркнул, что Большунов невероятно силен, и в следующем году их соперничество начнется с нуля.

Благодаря первой в карьере победе на этапе Кубка мира, да еще такой красивой и убедительной, Большунов отправился в гонку преследования с преимуществом в 38 секунд над всеми остальными. Работать в одиночку, даже когда речь идет о лидерстве, не всегда приятно. И совершенно точно скучно. Но это и показатель той силы и мощи, которые продемонстрировал Александр в Фалуне.

Он с первых метров дистанции пошел за победой в мини-туре, а все остальные предпочли в погоню не ввязываться. Ни Клебо, ни Халварссон, ни Мартин Йонсруд Сундбю с Дарио Колоньей. Потому уже на отсечке 1,8 км преимущество Большунова выросло до 45 секунд, а в дальнейшем доходило почти до полутора минут.

Конечно, держать такую скорость в концовке не было никакого резона, и Большунов просто докатил гонку, хотя на финише отработал максимально специально для болельщиков. Шведские поклонники лыжных гонок, стоявшие вдоль трассы и заполнившие стадион, поддерживали россиянина. И это было здорово.

В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ТАКИХ МОМЕНТОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Большунов уже после финиша взял российский флаг и вдоволь попозировал.

— Я долго шел к этой победе, занимал вторые и третьи места, и вот добился своего, — сказал он после финиша. — Надеюсь, в следующем сезоне таких моментов будет больше.

В отсутствие Сергея Устюгова, которого не пустили на Олимпиаду, а на последние этапы Кубка мира он сам не поехал, в российских лыжах зажглась новая яркая звезда. Большунов показал абсолютно всем, что пришел за победами, и готов биться за эти самые победы в каждой гонке.

Он не стал победителем ни одного из зачетов Кубка мира, но оставил за собой две последние гонки. А это отличный задел на будущее.

Большой Хрустальный глобус, а также спринтерский зачет с рекордными семью победами в сезоне остались за Йоханнесом Клебо. Норвежец отметил, что соревноваться с таким Большуновым, который был в Фалуне, не было никакой возможности. Кстати, в последней гонке Клебо финишировал только 25-м.

Второе и третье места заняли Алекс Харви и Дарио Колонья. Швейцарец в качестве награды получил Хрустальный глобус за победу в дистанционном зачете.

Что касается наших парней, то Максим Вылегжанин, сезон которого оказался скомкан из-за непонятных санкций, финишировал пятым, а Денис Спицов и Андрей Ларьков — 10-м и 11-м. Александр Бессмертных, Евгений Белов и Алексей Червоткин заняли места в самом начале третьего десятка, а Глеб Ретивых стал 66-м. Радует возвращение в Кубок мира Белова, и есть шанс, что в следующем сезоне сборная России будет выступать самым боевым составом.

НЕПРЯЕВОЙ ДОСТАЛСЯ ГЛОБУС

В женской гонке на 10 км победу праздновала Марит Бьорген, которая, как и Большунов, стартовала с солидным преимуществом, но ее пыталась достать американка Джессика Диггинс. Правда, норвежка все контролировала и победу не упустила.

Диггинс, кстати, не хватило всего лишь 40 очков, чтобы догнать в общем зачете Хайди Венг. Норвежка завоевала большой Хрустальный глобус второй год подряд, но вторую половину сезона, начиная с Олимпиады, провела просто из рук вон плохо. Она победила в Кубке мира только благодаря «Тур де Ски».

Не осталась без победы и Наталья Непряева, из-за болезни досрочно завершившая сезон. Она стала победителем молодежного зачета (U23), опередив другую россиянку Анастасию Седову. В общем зачете Непряева стала 13-й. Как и в случае с Большуновым, у нее отличные позиции на следующий сезон для движения вверх.

Международный сезон закрыт, а российский завершится на следующей неделе чемпионатом страны в Сыктывкаре.

Кубок мира в Фалуне

Общий зачет

Женщины

1. Марит БЬОРГЕН Норвегия — 52.34,2

2. Джессика ДИГГИНС США — +16,7

3. Сайди БЬОРНСЕН США — +1.11,5

4. Рагнхиль ХАГА Норвегия — +1.12,0

5. Астрид ЯКОБСЕН Норвегия — +1.12,8

6. Криста ПАРМАКОСКИ Финляндия — +1.16,2

22. Анастасия СЕДОВА Россия — +2.48,1

29. Юлия БЕЛОРУКОВА Россия — +3.17,8

45. Мария ИСТОМИНА Россия — +4.40,5

47. Наталья МАТВЕЕВА Россия — +4.43,6

55. Лидия ДУРКИНА Россия — +6.12,7

59. Полина НЕКРАСОВА Россия — +8.02,9.

Мужчины

1. Александр БОЛЬШУНОВ Россия -1:13.40,3

2. Алекс ХАРВИ Канада — +47,1

3. Дарио КОЛОНЬЯ Швейцария — +47,5

4. Мартин Йонсруд СУНДБЮ Норвегия — +48,7

5. Максим ВЫЛЕГЖАНИН Россия — +50,3

6. Ханс Кристер ХОЛУНД Норвегия — +51,7

10. Денис СПИЦОВ Россия — +1.04,2

11. Андрей ЛАРЬКОВ Россия — +1.04,2

21. Александр БЕССМЕРТНЫХ Россия — +1.15,1

22. Евгений БЕЛОВ Россия — +1.18,4

23. Алексей ЧЕРВОТКИН Россия — +1.21,1

66. Глеб РЕТИВЫХ Россия — +5.15,5.

Кубок мира. Общий зачет. Женщины

1. Хайди ВЕНГ Норвегия — 1476

2. Джессика ДИГГИНС США — 1436

3. Ингвильд ОСТБЕРГ Норвегия — 1414

4. Криста ПАРМАКОСКИ Финляндия — 1220

5. Марит БЬОРГЕН Норвегия — 1078

6. Сайди БЬОРНСЕН США — 956

13. Наталья НЕПРЯЕВА Россия — 614

16. Анастасия СЕДОВА Россия — 474

29. Юрия БЕЛОРУКОВА Россия — 222

47. Анна НЕЧАЕВСКАЯ Россия — 127

53. Алиса ЖАМБАЛОВА Россия — 112

59. Наталья МАТВЕЕВА Россия — 71

78. Евгений ШАПОВАЛОВА Россия — 32

79. Татьяна АЛЕШИНА Россия — 31

84. Полина КОВАЛЕВА Россия — 17

86. Мария ГУЩИНА Россия — 15

88. Анна ЖЕРЕБЯТЬЕВА Россия — 13

93. Мария ИСТОМИНА Россия — 9

Лариса РЯСИНА Россия — 9

95. Яна КИРПИЧЕНКО Россия — 9

99. Лидия ДУРКИНА Россия — 4

Елена СОБОЛЕВА Россия — 4

106. Ирина СЕВЕРИНА Россия — 1.