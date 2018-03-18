Алексей Полторанин пропустил последнюю гонку сезона и финишировал в ТОП-10 общего зачета Кубка мира

Победителем в гонке преследования на 15 километров свободным стилем стал российский лыжник Александр Большунов. Он пробежал дистанцию за 35 минут 03,3 секунды. Второе место занял канадец Алекс Харви (+47,1 секунды), третьим стал швейцарец Дарио Колонья (+47,5).

Лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин на старт не вышел. Причины пока неизвестны.

Общий же зачет Кубка мира выиграл норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо. Он набрал 1409 очков и опередил швейцарца Дарио Колонью (1290), который занял вторую позицию. На третьем месте расположился еще один норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (1261).