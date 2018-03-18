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18:37 (мск), источник: Vesti.kz

Алексей Полторанин пропустил последнюю гонку сезона и финишировал в ТОП-10 общего зачета Кубка мира

На финальном этапе Кубка мира по лыжным, который проходит в шведском Фалуне, состоялась заключительная гонка сезона, передает корреспондент Vesti.kz.

Победителем в гонке преследования на 15 километров свободным стилем стал российский лыжник Александр Большунов. Он пробежал дистанцию за 35 минут 03,3 секунды. Второе место занял канадец Алекс Харви (+47,1 секунды), третьим стал швейцарец Дарио Колонья (+47,5).

Лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин на старт не вышел. Причины пока неизвестны.

Общий же зачет Кубка мира выиграл норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо. Он набрал 1409 очков и опередил швейцарца Дарио Колонью (1290), который занял вторую позицию. На третьем месте расположился еще один норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (1261).

Полторанин занял в общем зачете седьмое место, набрав 796 очков. На счету казахстанца в этом сезоне три победы — две на этапах Кубка мира и одна на «Тур де Ски». Кроме того Полторанин стал рекордсменом Кубка мира.

Алексей Полторанин пропустил последнюю гонку сезона и финишировал в ТОП-10 общего зачета Кубка мира
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