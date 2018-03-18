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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Большунов занял 2-е место в юниорском зачёте Кубка мира, Червоткин — 3-е

Лыжник из Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл юниорский зачёт Кубка мира.

Источник: РИА "Новости"

Скандинавский спортсмен набрал 1409 очков и опередил сразу троих спортсменов из России. На второй позиции расположился Александр Большунов (1152 очка), третьим стал Алексей Червоткин (569), на четвёртой строчке — Денис Спицов (376).

Лыжные гонки. Кубок мира. Юниорский зачёт

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1409
2. Александр Большунов (Россия) — 1152
3. Алексей Червоткин (Россия) — 569
4. Денис Спицов (Россия) — 376
5. Оскар Свенссон (Швеция) — 229…
8. Иван Якимушкин (Россия) — 71.

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