Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Большунов занял 2-е место в юниорском зачёте Кубка мира, Червоткин — 3-е
Лыжник из Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл юниорский зачёт Кубка мира.
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Лыжник из Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл юниорский зачёт Кубка мира.
Скандинавский спортсмен набрал 1409 очков и опередил сразу троих спортсменов из России. На второй позиции расположился Александр Большунов (1152 очка), третьим стал Алексей Червоткин (569), на четвёртой строчке — Денис Спицов (376).
Лыжные гонки. Кубок мира. Юниорский зачёт
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1409
2. Александр Большунов (Россия) — 1152
3. Алексей Червоткин (Россия) — 569
4. Денис Спицов (Россия) — 376
5. Оскар Свенссон (Швеция) — 229…
8. Иван Якимушкин (Россия) — 71.