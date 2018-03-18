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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира, Большунов — 5-й

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира.

Источник: РИА "Новости"

Он набрал 1409 очков и опередил швейцарца Дарио Колонью (1290), который занял вторую позицию. На третьем месте расположился ещё один норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (1261), следом за ним идёт канадец Алекс Харви (1179). Лучший из россиян Александр Большунов занял пятую позицию, на его счету 1152 очка.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1409
2. Дарио Колонья (Швейцария) — 1290
3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 1261
4. Алекс Харви (Канада) — 1179
5. Александр Большунов (Россия) — 1152…
11. Алексей Червоткин (Россия) — 569
12. Сергей Устюгов (Россия) — 560…
18. Андрей Ларьков (Россия) — 394…
20. Денис Спицов (Россия) — 376.

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