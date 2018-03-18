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17:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Лыжник Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Фалуне

Россиянин Александр Большунов победил в гонке преследования на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне.

Источник: РИА "Новости"

Второе место занял канадец Алекс Харви, опередивший на финишной прямой швейцарца Дарио Колоньи.

Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап. Фалун, Швеция
Мужчины. Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 35.03,3.
2. Алекс Харви (Канада) — +47,1.
3. Дарио Колонья (Швейцария) — +47,5.

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