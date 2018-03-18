Норвежская лыжница Венг выиграла дистанционный и общий зачеты Кубка мира
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Норвежская лыжница Хейди Венг выиграла дистанционный и общий зачеты Кубка мира, последний этап которого прошел в воскресенье в шведском Фалуне.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Норвежская лыжница Хейди Венг выиграла дистанционный и общий зачеты Кубка мира, последний этап которого прошел в воскресенье в шведском Фалуне.
В дистанционном зачете Венг набрала 818 очков. Второй стала ее соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг (755). Американка Джессика Диггинс (723) замкнула первую тройку. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева (294) — 13-е место. В топ-50 вошли Анастасия Седова (286), занявшая 14-е место, Анна Нечаевская (75) — 36-е, Юлия Белорукова (70) — 39-е, Алиса Жамбалова (68) — 40-е.
В общем зачете Венг набрала 1476 очков. Далее расположились Диггинс (1436) и Эстберг (1414). В топ-50 вошли Непряева (614) — 13-е место, Седова (474) — 16-е, Белорукова (222) — 29-е, Нечаевская (127) — 47-е.
Венг во второй раз подряд выиграла общий зачет Кубка мира.