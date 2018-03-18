Венг удержала первое место в общем зачёте КМ, Непряева — 13-я
Норвежская лыжница Хейди Венг сохранила за собой первое место в общём зачёте Кубка мира после заключительного этапа сезона в Фалуне (Швеция).
Норвежская лыжница Хейди Венг сохранила за собой первое место в общём зачёте Кубка мира после заключительного этапа сезона в Фалуне (Швеция).
Венг в нынешнем сезоне набрала 1476 очков.
Второе место заняла американка Джессика Диггинс. В гонке преследования на 10 км Диггинс, которая завершила сезон, заняла второе место, уступив Марит Бьорген 16,7 секунды. После этого она обошла в общем зачёте норвежку Ингвильд Эстберг.
Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая 13-е место, она также выиграла юниорский зачёт. В Топ-20 общего зачёте вошла ещё одна россиянка Анастасия Седова, завершившая сезон с 16-м результатом.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
1. Хейди Венг (Норвегия) — 1476
2. Джессика Диггинс (США) — 1436
3. Ингвильд Эстберг (Норвегия) — 1414
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1220
5. Марит Бьорген (Норвегия) — 1078…
13. Наталья Непряева (Россия) — 614…
16. Анастасия Седова (Россия) — 474.