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14:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Венг удержала первое место в общем зачёте КМ, Непряева — 13-я

Норвежская лыжница Хейди Венг сохранила за собой первое место в общём зачёте Кубка мира после заключительного этапа сезона в Фалуне (Швеция).

Источник: РИА "Новости"

Венг в нынешнем сезоне набрала 1476 очков.

Второе место заняла американка Джессика Диггинс. В гонке преследования на 10 км Диггинс, которая завершила сезон, заняла второе место, уступив Марит Бьорген 16,7 секунды. После этого она обошла в общем зачёте норвежку Ингвильд Эстберг.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая 13-е место, она также выиграла юниорский зачёт. В Топ-20 общего зачёте вошла ещё одна россиянка Анастасия Седова, завершившая сезон с 16-м результатом.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

1. Хейди Венг (Норвегия) — 1476
2. Джессика Диггинс (США) — 1436
3. Ингвильд Эстберг (Норвегия) — 1414
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1220
5. Марит Бьорген (Норвегия) — 1078…
13. Наталья Непряева (Россия) — 614…
16. Анастасия Седова (Россия) — 474.

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