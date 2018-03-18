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13:19 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские атлеты не вошли в число призеров в лыжной эстафете на Паралимпиаде в Пхенчхане

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты не вошли в число призеров в лыжной эстафете в заключительный день XII Паралимпийских игр в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонке 4 по 2,5 км открытой эстафеты (в ней могли выступать четыре атлета с различными ограничениями) на первой половине дистанции белорусы лидировали.

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Чемпион и трехкратный призер Паралимпиады Юрий Голуб передал эстафету Никите Ладесову первым, который смог удержать лидерство. Однако далее Лидию Графееву опередили соперники из Канады, Норвегии и Франции. В итоге на заключительном этапе Юрию Голубу не удалось вернуть лидерство — команда Беларуси финишировала четвертой Победили атлеты из Франции.

«В паралимпийском спорте по два этапа бегает только канадец и француз, мне впервые довелось так выступать. Догнать соперников, признаюсь, было нереально на заключительном этапе. Немного грустно после последней гонки, но не потому что не удалось завоевать медаль, а от того, что этот праздник спорта заканчивается. Для белорусской команды Паралимпиада получилась удачной и яркой», — рассказал Юрий Голуб.

В смешанной эстафете успех праздновали лыжники из Украины. Белорусский квартет в составе Евгения Лукьяненко, Светланы Сахоненко, Валентины Шиц и Василия Шаптибоя финишировал пятым.

Сегодня в Пхенчхане состоится торжественная церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр.

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