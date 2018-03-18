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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Первый в истории Казахстана чемпион зимней Паралимпиады стал шестым в командной эстафете

Казахстанские лыжники заняли шестое место в эстафете 4×2,5 километра на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщают Vesti.kz.

Команду представляли Александр Колядин, Денис Петренко и Александр Герлиц.

«Под занавес Паралимпиады наша великая троица подарила Казахстану шестое место в эстафете 4×2,5 километра. Это финальный старт. Теперь готовимся к церемонии закрытия и пакуем чемоданы. Завтра домой. Спасибо всем, кто болел за нас, поддерживал и радовался нашим успехам. Спасибо спортсменам за счастье видеть, как флаг Казахстана поднимается над флагами других стран, и со слезами на глазах петь гимн в тишине победной церемонии награждения. Мы сделали это. Мы едем домой — со щитом, а не на щите», — написал исполнительный директор Национального паралимпийского комитета Казахстана Ерлан Сулейменов в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, что ранее Александр Колядин занял первое место в спринте на 1,5 километра классическим стилем стоя и тем самым стал первым в истории Казахстана чемпионом зимней Паралимпиады.

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