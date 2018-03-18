Российские лыжницы заняли 11-е место в открытой эстафете на Паралимпиаде

Источник: РИА "Новости"

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступили Наталья Кочерова (класс «сидя»), Екатерина Румянцева («стоя»), Надежда Федорова («сидя») и Наталья Братюк («стоя»). Они показали время 28 минут 18,4 секунды, проиграв победителям 5 минут 31,8 секунды.

Золото выиграла французская сборная в составе Бенжамина Давье (1-й и 3-й этапы), Энтони Шаланкон и Томас Кларион. Французы преодолели дистанцию за 22 минуты 46,6 секунды. Вторыми финишировали норвежцы (отставание 22,5 секунды), третьими — канадцы (+1.05,8).

Румянцева в Пхёнчхане стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. Она выиграла два золота в биатлоне (6 км, 10 км) и одно в лыжах (15 км), также на ее счету серебро в биатлонной гонке (12,5 км) и в лыжах (7,5 км).

Паралимпийский комитет России (ПКР) лишен членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), на Играх в Пхёнчхане россияне выступают под нейтральным флагом и в усеченном составе. Для участия в Играх не были приглашены российские лыжники. В связи с этим россияне выставили на эстафету только женщин, а у других сборных в гонке принимали участие и мужчины.