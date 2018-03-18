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10:24 (мск), источник: ТАСС

Российские лыжницы стали шестыми в смешанной эстафете на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Российские лыжницы заняли шестое место в смешанной эстафете 4 по 2,5 км на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступили Марта Зайнуллина (класс «сидя»), Анна Миленина («стоя»), Ирина Гуляева («сидя») и Михалина Лысова (спортсмены с нарушением зрения) со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым.

Россиянки преодолели дистанцию за 26 минут 6,8 секунды, они проиграли победителям 1 минуту 34,9 секунды. Золотые медали выиграла сборная Украины в составе Юрия Уткина, Людмилы Ляшенко, Юлии Батенковой-Бауман и Оксаны Шишковой (24 минуты 31,9 секунды). Вторыми стали канадцы (отставание 50,0), на третьей позиции финишировала команда Германии (+53,4).

На Играх в Пхёнчхане Зайнуллина завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км и две бронзы (лыжный спринт, гонка на 5 км), Гуляева завоевала бронзу в биатлонной гонке на 10 км. Миленина стала чемпионкой в лыжном спринте и на дистанции 12,5 км в биатлоне, также она выиграла два серебра в биатлоне (6 км, 10 км) и одно — в лыжах (15 км). Лысова завоевала два золота (6 км, 12,5 км) и серебро (10 км) в биатлоне, в соревнованиях лыжниц она дважды стала серебряным призером (спринт и 7,5 км), и стала третьей в гонке на 15 км.

Паралимпийский комитет России (ПКР) лишен членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), на Играх в Пхёнчхане россияне выступают под нейтральным флагом и в усеченном составе. Для участия в Играх не были приглашены российские лыжники. В связи с этим россияне выставили на эстафету только женщин, а у других сборных в гонке принимали участие и мужчины.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12−15−8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 25 медалей (8−2−15). Игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта, церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет в воскресенье.

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