Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Немец Риссле победил на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Клингентале
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Немец Фабиан Риссле одержал победу на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Клингентале (Германия).
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Немец Фабиан Риссле одержал победу на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Клингентале (Германия).
В субботу Риссле стал первым со временем 24 минуты 6,6 секунды. Второе место занял финн Ээро Хирвонен (24.18,8), третье — японец Акито Ватабе (24.28,7).
Россиянин Эрнест Яхин показал 39-й результат. Вячеслав Барков стал 43-м.