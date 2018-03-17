Большунов выучит английский язык, чтобы соответствовать лучшим лыжникам мира

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Большунов, который на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевал три серебряные и одну бронзовую награды, в субботу одержал первую победу на этапах Кубка мира. Он выиграл в масс- старте на 15 км классическим стилем на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Александр — неординарный человек, что он периодически доказывает своими поступками. Все элитные, великие спортсмены уважают его и относятся к нему хорошо. Да, есть некоторые, кто смотрит с завистью, но это их проблемы. У него же только один минус — недостаточное знание английского языка, но он его устранит», — сказал Бородавко.

Во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Драммене, которая прошла 7 марта, Большунов предложил победителю соревнований Йоханнесу Клэбо провести небольшой забег-реванш во время круга почета. После норвежец отметил, что россиянин отличается своими необычными и веселыми идеями, однако не может толком пообщаться с ним, поскольку Большунов не говорит по- английски. «Поэтому соперничество и есть наш способ общения», — отметил трехкратный олимпийский чемпион.

В воскресенье состоится заключительный в сезоне старт Кубка мира — гонка преследования на 15 км свободным стилем.