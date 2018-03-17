Русская классика: Большунов впервые победил на Кубке мира

Источник: AFP 2018

В финале Кубка мира в Фалуне случилось то, к чему наша молодая команда шла со старта Олимпиады в Пхенчхане. После большого количества вторых и третьих мест и на нашу улицу пришла победа. Четырехкратный призер Игр-2018 Александр Большунов впервые в карьере стал победителем этапа Кубка мира. Он выиграл классический масс-старт на 15 км, безупречно тактически построив гонку.

СОБРАТЬ ВСЕ, ЧТО МОЖНО

Такие победы всегда запоминаются. Большунов накануне в спринте не сумел пробиться в финал, но сделал все, чтобы в общем зачете оказаться недалеко от первого места. В классическом масс-старте он добился максимально возможного результата.

Александр стартовал под седьмым номером, и по ходу всей гонки старался держаться в лидирующей группе. Россиянин четко знал, что именно и как ему нужно делать. К первой бонусной отсечке на 4,5 км он перебрался на первую линию, и эту самую отсечку пересек первым, собрав 15 бонусных секунд.

Далее Большунов предоставил другим вести гонку, контролируя весь процесс с десятого места. Лидеры менялись — вперед выходили и швед Калле Халварссон, и россиянин Алексей Червоткин, которые пытались проредить группу. Особых дивидендов им это не принесло. А Большунов очень грамотно переместился в число лидеров перед второй бонусной отсечкой на 12 км. Он рванул вперед именно тогда, когда нужно было, и вновь получил максимально возможные 15 секунд бонусов. Вторым на отсечке был Червоткин.

И спустя километр после этой отсечки вперед вновь рванули Халварссон с Червоткиным. Следом за ними ускорение подхватил Большунов. Он просто идеально продержался за шведом до поворота на финишную прямую и за сотню метров до финиша легко опередил соперника.

Для Большунова эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира, да еще какой. Мало того, что он выиграл, так он и собрал все, что только можно. 45 бонусных секунд — больше просто не бывает. На старт завтрашней гонки преследования Александр выйдет безоговорочным лидером. Правда, соперники сзади серьезные, но у Большунова отличный шанс завершить сезон еще одной победой.

А что же остальные, включая лидера сезона Йоханнеса Клебо? Норвежец финишировал только 22-м, проиграв Большунову более 14 секунд. Червоткин стал 5-м, Александр Бессмертных — 12-м, Евгений Белов — 18-м, Максим Вылегжанин — 19-м, Андрей Ларьков — 21-м, Денис Спицов — 25-м, Глеб Ретивых — 48-м.

ПАРМАКОСКИ ОБЫГРАЛА ЖЕЛЕЗНУЮ БЬОРГЕН

На старт женского классического масс-старта на 10 км не вышла Наталья Непряева, которую накануне дисквалифицировали в спринте за вторую желтую карточку. Но не это стало причиной невыхода на старт, а болезнь. В своем Инстаграме лидер сборной России сообщила, что никакая дисквалификация не могла бы помешать ей бороться дальше, но болезнь — причина досрочного завершения сезона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bgar0-nlRp8/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:43.672014260249554% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bgar0-nlRp8/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">К сожалению я закончила сезон раньше, чем планировала... я не сошла с мини тура, я не настолько слаба, что бы не выйти на старт из-за вчерашнего инцидента... я заболела и продолжить участие в гонках не смогу, как бы я этого не хотела </a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/natali_nepryaeva/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Непряева Наталия </a> (@natali_nepryaeva) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-17T08:04:05+00:00">Mar 17, 2018 at 1:04am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В гонке же все происходило примерно так, как ожидали многие. Марит Бьорген, набравшая потрясающую форму к Олимпиаде и сохранившая ее до финала сезона, всю дистанцию лидировала и заработала максимальное количество бонусов на промежуточной отсечке. Норвежка постепенно увеличивала скорость, и в итоге удержаться за ней смогли только ее соотечественница Ингвильд Остберг и финка Криста Пармакоски.

Причем именно Пармакоски можно было считать скрытым фаворитом, поскольку Криста в нынешнем сезоне выиграла две классические разделки — в январе в Планице и в начале марта в Лахти. Выиграла она и на этот раз, накатив Бьорген на финише. Пармакоски лучше растолкалась, а норвежке немного не хватило резкости. Остберг осталась третьей.

Россиянки Юлия Белорукова и Анастасия Седова, бронзовые призеры Олимпиады, финишировали вместе, замкнув первую двадцатку. Остальные россиянки заняли следующие места: Алиса Жамбалова — 30-я, Анна Жеребятьева — 33-я, Наталья Матвеева — 39-я, Мария Истомина — 55-я, Лидия Дуркина — 58-я, Полина Некрасова — 63-я.