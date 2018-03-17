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18:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Русская классика: Большунов впервые победил на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт в финале Кубка мира в шведском Фалуне и взял все бонусы.

Источник: AFP 2018

В финале Кубка мира в Фалуне случилось то, к чему наша молодая команда шла со старта Олимпиады в Пхенчхане. После большого количества вторых и третьих мест и на нашу улицу пришла победа. Четырехкратный призер Игр-2018 Александр Большунов впервые в карьере стал победителем этапа Кубка мира. Он выиграл классический масс-старт на 15 км, безупречно тактически построив гонку.

СОБРАТЬ ВСЕ, ЧТО МОЖНО

Такие победы всегда запоминаются. Большунов накануне в спринте не сумел пробиться в финал, но сделал все, чтобы в общем зачете оказаться недалеко от первого места. В классическом масс-старте он добился максимально возможного результата.

Александр стартовал под седьмым номером, и по ходу всей гонки старался держаться в лидирующей группе. Россиянин четко знал, что именно и как ему нужно делать. К первой бонусной отсечке на 4,5 км он перебрался на первую линию, и эту самую отсечку пересек первым, собрав 15 бонусных секунд.

Далее Большунов предоставил другим вести гонку, контролируя весь процесс с десятого места. Лидеры менялись — вперед выходили и швед Калле Халварссон, и россиянин Алексей Червоткин, которые пытались проредить группу. Особых дивидендов им это не принесло. А Большунов очень грамотно переместился в число лидеров перед второй бонусной отсечкой на 12 км. Он рванул вперед именно тогда, когда нужно было, и вновь получил максимально возможные 15 секунд бонусов. Вторым на отсечке был Червоткин.

И спустя километр после этой отсечки вперед вновь рванули Халварссон с Червоткиным. Следом за ними ускорение подхватил Большунов. Он просто идеально продержался за шведом до поворота на финишную прямую и за сотню метров до финиша легко опередил соперника.

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Для Большунова эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира, да еще какой. Мало того, что он выиграл, так он и собрал все, что только можно. 45 бонусных секунд — больше просто не бывает. На старт завтрашней гонки преследования Александр выйдет безоговорочным лидером. Правда, соперники сзади серьезные, но у Большунова отличный шанс завершить сезон еще одной победой.

А что же остальные, включая лидера сезона Йоханнеса Клебо? Норвежец финишировал только 22-м, проиграв Большунову более 14 секунд. Червоткин стал 5-м, Александр Бессмертных — 12-м, Евгений Белов — 18-м, Максим Вылегжанин — 19-м, Андрей Ларьков — 21-м, Денис Спицов — 25-м, Глеб Ретивых — 48-м.

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ПАРМАКОСКИ ОБЫГРАЛА ЖЕЛЕЗНУЮ БЬОРГЕН

На старт женского классического масс-старта на 10 км не вышла Наталья Непряева, которую накануне дисквалифицировали в спринте за вторую желтую карточку. Но не это стало причиной невыхода на старт, а болезнь. В своем Инстаграме лидер сборной России сообщила, что никакая дисквалификация не могла бы помешать ей бороться дальше, но болезнь — причина досрочного завершения сезона.

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В гонке же все происходило примерно так, как ожидали многие. Марит Бьорген, набравшая потрясающую форму к Олимпиаде и сохранившая ее до финала сезона, всю дистанцию лидировала и заработала максимальное количество бонусов на промежуточной отсечке. Норвежка постепенно увеличивала скорость, и в итоге удержаться за ней смогли только ее соотечественница Ингвильд Остберг и финка Криста Пармакоски.

Причем именно Пармакоски можно было считать скрытым фаворитом, поскольку Криста в нынешнем сезоне выиграла две классические разделки — в январе в Планице и в начале марта в Лахти. Выиграла она и на этот раз, накатив Бьорген на финише. Пармакоски лучше растолкалась, а норвежке немного не хватило резкости. Остберг осталась третьей.

Россиянки Юлия Белорукова и Анастасия Седова, бронзовые призеры Олимпиады, финишировали вместе, замкнув первую двадцатку. Остальные россиянки заняли следующие места: Алиса Жамбалова — 30-я, Анна Жеребятьева — 33-я, Наталья Матвеева — 39-я, Мария Истомина — 55-я, Лидия Дуркина — 58-я, Полина Некрасова — 63-я.

КУБОК МИРА
Фалун (Швеция). Кубок мира. Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

1. Александр БОЛЬШУНОВ (Россия) — 36.59,8
2. Калле Хальфварссон (Швеция) — отставание 1,3
3. Франческо Де Фабиани (Италия) — 3,1
4. Алексей Полторанин (Казахстан) — 3,7
5. Алексей ЧЕРВОТКИН (Россия) — 5,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) — 5,6…
12. Александр БЕССМЕРТНЫХ (Россия) — 6,8…
18. Евгений БЕЛОВ (Россия) — 9,1…
19. Максим ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) — 9,1…
21. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) — 11,4…
25. Денис СПИЦОВ (Россия) — 14,4…
48. Глеб РЕТИВЫХ (Россия) — 1.33,0.

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