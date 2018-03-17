Лыжник Большунов занял первое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Швеции

Для 21-летнего Большунова эта победа стала первой на этапах Кубка мира. До этого спортсмен в текущем сезоне шесть раз становился бронзовым призером и однажды финишировал вторым. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане Большунов выиграл три серебряные и одну бронзовую медали, став первым российским лыжником, который завоевал четыре награды на одной Олимпиаде.