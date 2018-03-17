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16:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Хиршер одержал 13-ю победу на Кубке мира по горным лыжам и повторил рекорд

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер сегодня победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Оре (Швеция).

Источник: РИА "Новости"

Второе место занял норвежец Хенрик Кристофферсен, третьим был француз Виктор Мюффа-Жанде.

Хиршер одержал 13-ю победу в сезоне и повторил рекорд, установленный Ингемаром Стенмарком в сезоне-1978/79 и Херманном Майером на Кубке мира — 2001/02.

Горные лыжи. Кубок мира. Оре, Швеция
Мужчины, гигантский слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.13,63
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 0.23
3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 0,26.

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