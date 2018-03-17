Определен состав российских участниц лыжных эстафет на Паралимпиаде

«В миксте первой пробежит Марта Зайнуллина, второй — Анна Миленина, третьей — Ирина Гуляева, завершит гонку Михалина Лысова. В открытой эстафете побегут Наталья Кочерова, затем Екатерина Румянцева, за ними Надежда Федорова и Наталья Братюк. Это решение было полностью согласованно с тренерским штабом и принято по итогам анализа выступления наших девушек на этих Играх», — рассказал Рожков.

Российские лыжники, традиционно успешно выступающие на международных стартах, не получили ни одной лицензии для выступления в качестве нейтральных спортсменов на Паралимпийских играх 2018 года из-за лишения Паралимпийского комитета России членства в Международном паралимпийском комитете.