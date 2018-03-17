Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Российская лыжница Непряева досрочно завершила сезон из-за болезни
Российская лыжница Наталья Непряева в своем аккаунте в сети Instagram сообщила, что досрочно завершила сезон
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Российская лыжница Наталья Непряева в своем аккаунте в сети Instagram сообщила, что досрочно завершила сезон
«К сожалению, я закончила сезон раньше, чем планировала. Я не сошла с
В пятницу на заключительном этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева была дисквалифицирована в четвертьфинале спринтерской гонки. В общем зачете в данной дисциплине Непряева заняла 14-е место, показав лучший результат среди российских лыжниц.
На этапе в Фалуне лыжницы пробежали в субботу индивидуальную гонку на 10 км, а в воскресенье состоится гонка преследования.