Российская лыжница Непряева досрочно завершила сезон из-за болезни

«К сожалению, я закончила сезон раньше, чем планировала. Я не сошла с мини-тура, я не настолько слаба, чтобы не выйти на старт из-за вчерашнего инцидента… Я заболела и продолжить участие в гонках не смогу, как бы я этого не хотела», — написала Непряева.