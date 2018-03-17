Российский горнолыжник Алябьев стал восьмым в слаломе на Паралимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Александр Алябьев занял восьмое место в слаломе в классе «стоя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Александр Алябьев занял восьмое место в слаломе в классе «стоя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
По сумме двух заездов россиянин показал время 1 минута 43,52 секунды, что на 7,41 секунды хуже времени победителя. Чемпионом стал новозеландец Адам Холл, показавший результат 1.36,11. Серебро завоевал француз Артур Боше (+0,39), бронзу — американец Джейми Стэнтон (+1,26).
Россиянин Алексей Микушин занял 16-е место (+21,37), Сергей Александров — 23-е (+40,25). Трехкратный паралимпийский чемпион россиянин Алексей Бугаев ошибся при прохождении трассы в первой попытке и был дисквалифицирован.
Ранее на Играх в Пхёнчхане Алябьев занял 11-е место в скоростном спуске, 15-е — в гигантском слаломе и 19-е — в супергиганте. В суперкомибнации россиянин не сумел финишировать. Он является бронзовым призером Паралимпиады в Сочи в слаломе.
В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть
Паралимпийские игры завершатся 18 марта.