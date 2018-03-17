Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Зайнуллина завоевала бронзовую медаль в гонке на 5 км в Пхенчхане
На Паралимпиаде в Пхенчхане завершилась лыжная гонка на 5 км в классе «сидя».
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На Паралимпиаде в Пхенчхане завершилась лыжная гонка на 5 км в классе «сидя».
Золотую медаль завоевала Оксана Мастерс. Второй стала немка Андреа Эскау.
Бронзовая награда досталась россиянке Марте Зайнуллиной. Ранее Зайнуллина завоевала серебро в биатлонной гонке и бронзу в лыжном спринте.