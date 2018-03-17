Лыжница Румянцева завоевала серебро в гонке на 7,5 км в классе «стоя» на Паралимпиаде

Ранее в Пхёнчхане Румянцева стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, завоевав золото в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км. В биатлонной гонке на 12,5 км она выиграла серебро. Россиянка является бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем и призером этапов Кубка мира.