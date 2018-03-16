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Шведская лыжница Фальк выиграла спринт на этапе Кубка мира в Фалуне
В Фалуне (Швеция) продолжается этап Кубка мира по лыжным гонкам.
В Фалуне (Швеция) продолжается этап Кубка мира по лыжным гонкам.
В спринте свободным стилем у женщин победу одержала шведка Ханна Фальк. Второе место заняла её соотечественница Йонна Сундлинг. Тройку призёров замкнула восьмикратная олимпийская чемпионка норвежка Марит Бьорген.
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Фалун. Женщины. Спринт свободным стилем
1. Ханна Фальк (Швеция) — 3.08,25.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.08,78.
3. Марит Бьорген (Норвегия) — 3.09,65.
Российские лыжницы не смогли дойти до полуфинала соревнований.