Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Лыжник Большунов вышел в полуфинал спринта на Кубке мира
Российский лыжник Александр Большунов вышел в полуфинал спринта свободным стилем на Кубке мира в Фалуне (Швеция).
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Российский лыжник Александр Большунов вышел в полуфинал спринта свободным стилем на Кубке мира в Фалуне (Швеция).
Во втором забеге Большунов стал 4-м, однако показал высокое время (2.37,62) и смог пройти в полуфинал как «lucky loser». Лучший результат в четвертьфинале у шведа Калле Халварссона, который бежал вместе с Большуновым (2.37,09).
Норвежец Йоханнес Клебо победил в первом забеге (2.38,98).
Отметим, что другие российские лыжники не смогли выйти в четвертьфинал по итогам квалификации. Полуфинал и финал спринта состоятся сегодня вечером.