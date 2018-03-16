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15:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Лыжник Большунов вышел в полуфинал спринта на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов вышел в полуфинал спринта свободным стилем на Кубке мира в Фалуне (Швеция).

Источник: РИА "Новости"

Во втором забеге Большунов стал 4-м, однако показал высокое время (2.37,62) и смог пройти в полуфинал как «lucky loser». Лучший результат в четвертьфинале у шведа Калле Халварссона, который бежал вместе с Большуновым (2.37,09).

Норвежец Йоханнес Клебо победил в первом забеге (2.38,98).

Отметим, что другие российские лыжники не смогли выйти в четвертьфинал по итогам квалификации. Полуфинал и финал спринта состоятся сегодня вечером.

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