Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Российские лыжницы не вышли в полуфинал этапа КМ в спринте свободным стилем
В Фалуне (Швеция) продолжается этап Кубка мира по лыжным гонкам.
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В Фалуне (Швеция) продолжается этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Россиянки не смогли пробиться в полуфинал соревнований в спринте свободным стилем.
В третьем забеге Наталья Матвеева продемонстрировала шестой результат (3.06,82). В четвёртом старте Юлия Белорукова стала четвёртой (3.04,25).
Наталья Непряева в пятом забеге заняла второе место, однако получила свою вторую жёлтую карточку и была дисквалифицирована.
Лучший результат в квалификации показала представительница США Джессика Диггинс (3.00,82).