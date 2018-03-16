Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Лыжница Непряева преодолела квалификацию в спринте в Фалуне с 3-м результатом
В Фалуне (Швеция) стартовал 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Фалуне (Швеция) стартовал 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам.
В четвертьфинал соревнований в спринте свободным стилем пробились три россиянки. Третий результат в квалификации продемонстрировала Наталья Непряева (3.02,61). Наталья Матвеева стала 10-й (3.06,97), Юлия Белорукова — 23-й (3.09,51).
Не смогли пройти квалификацию Мария Истомина (45-е место — 3.13,50), Полина Некрасова — (65-е — 3.20,25), Алиса Жамбалова (66-е — 3.21,23), Анастасия Седова (68-е — 3.21,71), Анна Жеребятьева (73-е — 3.25,02) и Лидия Дуркина (74-е — 3.26,51).