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14:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Лыжница Непряева преодолела квалификацию в спринте в Фалуне с 3-м результатом

В Фалуне (Швеция) стартовал 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинал соревнований в спринте свободным стилем пробились три россиянки. Третий результат в квалификации продемонстрировала Наталья Непряева (3.02,61). Наталья Матвеева стала 10-й (3.06,97), Юлия Белорукова — 23-й (3.09,51).

Не смогли пройти квалификацию Мария Истомина (45-е место — 3.13,50), Полина Некрасова — (65-е — 3.20,25), Алиса Жамбалова (66-е — 3.21,23), Анастасия Седова (68-е — 3.21,71), Анна Жеребятьева (73-е — 3.25,02) и Лидия Дуркина (74-е — 3.26,51).

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