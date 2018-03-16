Миленина и Румянцева готовы бежать лыжную эстафету на Паралимпиаде без мужчин

«Пока ясности по эстафете нет, как тренеры скажут, так и будет. Но мы хотим бежать, мы хотим защищать честь страны. Здесь нет наших ребят, но мы готовы биться, не жалея сил женским коллективом», — подчеркнула Румянцева.

«Мы хотим, ведь это командная гонка, она всегда очень интересная. Тем более участвовать в ней могут и мальчики, и девочки», — сказала Миленина.

Смешанная и открытая эстафетные гонки состоятся 18 марта, в последний день Паралимпиады, в них могут участвовать спортсмены любого пола.