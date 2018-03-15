На предматчевой раскатке Бучневич отдал свою клюшку юному фанату по имени Бенджамин в свитере череповецкой «Северстали», который расплакался после получения подарка.
Два участника Олимпиады-2018 пожизненно дисквалифицированы за домогательства
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Два участника зимних Олимпийских игр 2018 года южнокорейские фристайлисты Чхве Джэу и Ким Джихен пожизненно дисквалифицированы за сексуальные домогательства к партнершам по команде, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Ассоциацию лыжных видов спорта Южной Кореи.