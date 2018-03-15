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10:38 (мск), источник: Р-Спорт

Два участника Олимпиады-2018 пожизненно дисквалифицированы за домогательства

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Два участника зимних Олимпийских игр 2018 года южнокорейские фристайлисты Чхве Джэу и Ким Джихен пожизненно дисквалифицированы за сексуальные домогательства к партнершам по команде, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Ассоциацию лыжных видов спорта Южной Кореи.

Источник: AFP 2018

Спортсмены были дисквалифицированы 12 марта. Пострадавшие заявили, что подверглись сексуальным домогательствам на этапе Кубка мира в Японии. Девушки обратились в полицию с требованием провести расследование.

Чхве Джэу на Олимпиаде в Пхенчхане дошел до финала в могуле, но не смог завершить свою вторую попытку. Ким Джихен в данном виде программы завершил борьбу в квалификации.

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