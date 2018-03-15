Два участника Олимпиады-2018 пожизненно дисквалифицированы за домогательства

Спортсмены были дисквалифицированы 12 марта. Пострадавшие заявили, что подверглись сексуальным домогательствам на этапе Кубка мира в Японии. Девушки обратились в полицию с требованием провести расследование.

Чхве Джэу на Олимпиаде в Пхенчхане дошел до финала в могуле, но не смог завершить свою вторую попытку. Ким Джихен в данном виде программы завершил борьбу в квалификации.