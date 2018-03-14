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19:21 (мск), источник: ТАСС

Призер ОИ-2018 фристайлист Буров и его тренер получат квартиры

ТАСС, 14 марта. Бронзовому призеру Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане фристайлисту Илье Бурову и его тренеру Александру Понгильскому будут подарены квартиры. Об этом сообщается на портале органов государственной власти Ярославской области.

Источник: ИТАР-ТАСС

Буров на Олимпиаде в Южной Корее завоевал бронзу в акробатике.

«Вы знаете, что в трудных условиях психологического давления они достойно представляли нашу страну на Олимпиаде в Корее, а фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Поэтому я подписал указ о награждении участников Олимпиады от Ярославской области и их наставников. Я хочу поблагодарить наших ребят за мужество и волю к победе».

Отмечается, что покупка жилья для Бурова и его тренера будет профинансирована из внебюджетных источников, за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области». Также Буров и Понгильский удостоены медалей «За труды во благо земли Ярославской».

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