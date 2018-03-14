Призер ОИ-2018 фристайлист Буров и его тренер получат квартиры

«Вы знаете, что в трудных условиях психологического давления они достойно представляли нашу страну на Олимпиаде в Корее, а фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Поэтому я подписал указ о награждении участников Олимпиады от Ярославской области и их наставников. Я хочу поблагодарить наших ребят за мужество и волю к победе».