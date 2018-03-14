Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фейк об «отравлении Россией» Скрипаля разоблачил эксперт
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Случайное сообщение спасло смертельно больного ребенка
НАТО обратилось с требованием к России из-за «Новичка»
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Бавария
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ2
Анже0
Хоккей. КХЛ
овертайм
Салават Юлаев2
Авангард2
Футбол. Еврокубки
22:45
Барселона
Челси
Хоккей. НХЛ
15.03
Торонто Мэйпл Ливз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
15.03
Эдмонтон Ойлерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
15.03
Вегас Голден Найтс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
15.03
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Китай отреагировал на огульное обвинение Мэй в адрес России
Стали известны подробности смерти Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Битва при Барселоне: все против Конте
Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018
Бывший муж Дженнифер Энистон завел новый роман
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
19:20 (мск), источник: ТАСС

Итальянская горнолыжница Годжа завоевала малый Хрустальный глобус в скоростном спуске

ТАСС, 14 марта. Итальянская горнолыжница София Годжа стала победительницей общего зачета Кубка мира в скоростном спуске, сообщает «Газета.Ru».

25-летния спортсменка на заключительном этапе Кубка мира в шведском Оре заняла второе место, на 0,06 секунды отстав от американки Линдси Вонн (55,65 секунд). Третье место заняла американка Элис Маккеннис (+0,28).

В общем зачете итальянка набрала 509 баллов и на три очка опередила Вонн, ставшую второй.

Годжа является четвертой итальянской спортсменкой, ставшей обладательницей Хрустального глобуса. Ранее трофей в соревнованиях в гигантском слаломе завоевывали Дебора Компаньони (в 1997 году) и Дениз Карбон (в 2008-м), Изольда Костнер дважды становилась победительницей общего зачета в скоростном спуске (в 2001 и 2002 годах).

 Врачи не рекомендуют Евгении Медведевой ехать на чемпионат мира
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Битва при Барселоне: все против Конте
Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?
Играющий посол. Зачем Черчесову понадобился Черышев
ПАОК исключён из числа членов Ассоциации европейских клубов
«Салават» — «Авангард»: Филип Ларсен и Дмитрий Саюстов примут участие в матче
Новости
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Назван главный конкурент «Зарядья»
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Участников реновации предупредили о мошенниках
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Ксения Собчак поделилась трогательным фото сына с бабушкой Людмила Нарусова испытывает к полуторагодовалому внуку особенные чувства
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь