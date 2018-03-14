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16:25 (мск), источник: Р-Спорт

Итальянская горнолыжница Годжа выиграла малый Хрустальный глобус в скоростном спуске

Итальянка София Годжа стала победительницей зачета в скоростном спуске по итогам Кубка мира по горнолыжному спорту в сезоне-2017/18.

Источник: AP 2018

В среду состоялись заключительные соревнования в скоростном спуске в рамках текущего Кубка мира на этапе в шведском Оре, в которых победу одержала американка Линдси Вонн с результатом 55,65 секунды. Второе место заняла олимпийская чемпионка Пхенчхана в скоростном спуске Годжа (отставание — 0,06 секунды). Тройку призеров замкнула американка Элис Маккеннис (+0,28).

Для Вонн эта победа стала 82-й в карьере на этапах Кубка мира. Ей необходимо одержать еще пять побед, чтобы побить рекорд по количеству выигрышей на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту за все время, принадлежащий шведу Ингемару Стенмарку.

В зачете скоростного спуска Годжа набрала 509 очков и на три балла опередила ближайшую преследовательницу — Вонн, став обладательницей малого Хрустального глобуса в этой дисциплине.

Годжа — четвертая итальянка, завоевавшая малый Хрустальный глобус в горнолыжном спорте. Ранее аналогичного достижения достигли Дебора Компаньони (гигантский слалом, в 1997 году), Изольде Костнер (скоростной спуск, 2001 и 2002 годы), Дениз Карбон (гигантский слалом, 2008).

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