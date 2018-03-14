Итальянская горнолыжница Годжа выиграла малый Хрустальный глобус в скоростном спуске

Источник: AP 2018

В среду состоялись заключительные соревнования в скоростном спуске в рамках текущего Кубка мира на этапе в шведском Оре, в которых победу одержала американка Линдси Вонн с результатом 55,65 секунды. Второе место заняла олимпийская чемпионка Пхенчхана в скоростном спуске Годжа (отставание — 0,06 секунды). Тройку призеров замкнула американка Элис Маккеннис (+0,28).

Для Вонн эта победа стала 82-й в карьере на этапах Кубка мира. Ей необходимо одержать еще пять побед, чтобы побить рекорд по количеству выигрышей на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту за все время, принадлежащий шведу Ингемару Стенмарку.

В зачете скоростного спуска Годжа набрала 509 очков и на три балла опередила ближайшую преследовательницу — Вонн, став обладательницей малого Хрустального глобуса в этой дисциплине.