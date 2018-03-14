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11:11 (мск), источник: ТАСС

Российский горнолыжник Бугаев завоевал серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал серебряным призером в гигантском слаломе в классе «стоя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Бугаев показал результат 2 минуты 13,49 секунды. Победителем стал швейцарец Тео Гмур (2.12,47). Бронзу завоевал канадец Алексис Гимонд (1.13,67).

Для Бугаева эта медаль стала второй на Играх в Пхёнчхане. Ранее он завоевал золото в суперкомбинации. На Паралимпиаде в Сочи россиянин завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, серебро — в скоростном спуске и гигантском слаломе, бронзу — в супергиганте.

Бугаев родился 30 марта 1997 года в Красноярске. За сборную России он выступает с 2012 года, сейчас спортсмен тренируется под руководством Александра Назарова и Виталия Имбова. В 2014 году Бугаев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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