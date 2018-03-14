Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане

Источник: РИА "Новости"

В решающем забеге лыжного спринта на 1,5 км классическим ходом среди слабовидящих атлетов вместе со своим партнером Романом Ященко, который вел ее по дистанции, белоруска пересекла финишный створ первой и показала результат 4 мин. 29,9 сек.

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Второе место заняла титулованная паралимпийская спортсменка из России Михалина Лысова — +14,1 сек.

Бронзовую награду завоевала украинка Оксана Шишкова — +15,7 сек.

Для Светланы Сахоненко это уже вторая золотая медаль на зимней Паралимпиаде. Ранее она заняла первое место в гонке на 15 км свободным стилем, а также стала бронзовым призером в биатлоне на 6 км. Белоруска является воспитанницей Новополоцкого училища олимпийского резерва, но из-за ухудшения состояния здоровья ей пришлось прекратить занятия профессиональным спортом.

В биатлонном центре «Альпенсия» в Пхенчхане сегодня завершились спринтерские лыжные гонки. Как сообщалось, белорус Дмитрий Лобан занял второе место в категории среди атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В этой же категории белоруска Лидия Графеева стала четвертой.