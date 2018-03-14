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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан впервые в истории завоевал «золото» зимней Паралимпиады

Казахстан впервые в истории завоевал «золото» зимней Паралимпиады, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победу в спринте на 1,5 километров классическим стилем стоя принес лыжник Александр Колядин. Вторым с отставанием в 0,8 секунды финишировал японец Йошихиро Нитта, а третьим стал канадец Марк Арендс (+1,1).

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В понедельник, 12 марта, другой казахстанский лыжник Александр Герлиц остановился в шаге от медали на дистанции 20 километров свободным стилем стоя, став четвертым.

Напомним, что 12-е Паралимпийские зимние игры 2018 года, которые стартовали 9 марта, проходят в южнкорейском Пхенчхане. Завершится Паралимпиада 18 марта.

Зимние олимпийские игры-2018
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