Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
Казахстан впервые в истории завоевал «золото» зимней Паралимпиады
Казахстан впервые в истории завоевал «золото» зимней Паралимпиады, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Казахстан впервые в истории завоевал «золото» зимней Паралимпиады, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победу в спринте на 1,5 километров классическим стилем стоя принес лыжник Александр Колядин. Вторым с отставанием в 0,8 секунды финишировал японец Йошихиро Нитта, а третьим стал канадец Марк Арендс (+1,1).
В понедельник, 12 марта, другой казахстанский лыжник Александр Герлиц остановился в шаге от медали на дистанции 20 километров свободным стилем стоя, став четвертым.
Напомним, что 12-е Паралимпийские зимние игры 2018 года, которые стартовали 9 марта, проходят в южнкорейском Пхенчхане. Завершится Паралимпиада 18 марта.