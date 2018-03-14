Россиянка Миленина завоевала золото в лыжном спринте в классе «стоя» на Паралимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Россиянка Анна Миленина выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории «стоя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Россиянка Анна Миленина выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории «стоя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
Серебряным призером стала норвежка Вильде Нильсен. Бронзу завоевала канадка Натали Вилки.
Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км. Она является семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым. Россиянка является 11-кратной чемпионкой мира.
Миленина родилась 15 июля 1986 года в городе Краснотурьинск Свердловской области. Первым тренером спортсменки была Екатерина Бурмистрова, с 2002 года Миленина работает под руководством Валерия Огородникова. Награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом почета.
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