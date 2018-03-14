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08:54 (мск), источник: ТАСС

Российская лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в спринте на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Россиянка Марта Зайнуллина стала бронзовым призером в лыжном спринте в классе «сидя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Победительницей стала американка Оксана Мастерс. Серебро завоевала 46-летняя немка Андреа Эскау.

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Для 27-летней Зайнуллиной эта медаль стала второй на Паралимпиаде в Пхёнчхане и первой в лыжных гонках. Во вторник она завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км. На Играх в Сочи она также стала бронзовым призером в лыжном спринте. Зайнуллина является чемпионкой мира 2015 года в биатлоне, спортсменка дважды завоевывала серебро и дважды бронзу мирового первенства.

Зайнуллина родилась в Нижнекамске, ее первым тренером была Ирина Полякова. Спортсменка попала в сборную России в 2010 году, сейчас она тренируется под руководством Владимира Малинского. Зайнуллина является заслуженным мастером спорта России. В 2014 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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