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14:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Сундбю не получил «медаль Хольменколлена» из-за допингового случая

Оргкомитет соревнований в Хольменколлене отказался вручать лыжнику Мартину Йонсруду Сундбю «медаль Хольменколлена» — высшую норвежскую награду в лыжных видах спорта.

Источник: РИА "Новости"

Медаль вручается за высокие результаты как норвежским, так и иностранным спортсменам. Среди других спортсменов её получали Дарья Домрачева, Елена Вяльбе и Алексей Прокуроров.

Сундбю семь раз подряд был на подиуме марафона в Хольменколлена. Причиной отказа в его случае стал допинговый случай в 2016 году, когда лыжника отстранили на два месяца, сообщает TV2.

«Это почётная награда, поэтому причина отказа связана с этим допинговым делом. Есть ценности, связанные с медалью Хольменколлена, в том числе нужно быть примером для подражания. Мы посчитали, что Сундбю не соответствует критериям» — сказал генеральный секретарь оргкомитета Эрик Эйде.

Было решено, что в этом году награду получит шведка Шарлотт Калла, а также принцесса Астрид за вклад в развитие лыжных гонок.

«У жюри свои соображения, которым оно следуют. Мне ничего не остаётся, как попытаться снова выиграть в Хольменколлене», — сказал Сундбю.

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