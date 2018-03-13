Сундбю не получил «медаль Хольменколлена» из-за допингового случая

Источник: РИА "Новости"

Медаль вручается за высокие результаты как норвежским, так и иностранным спортсменам. Среди других спортсменов её получали Дарья Домрачева, Елена Вяльбе и Алексей Прокуроров.

Сундбю семь раз подряд был на подиуме марафона в Хольменколлена. Причиной отказа в его случае стал допинговый случай в 2016 году, когда лыжника отстранили на два месяца, сообщает TV2.

«Это почётная награда, поэтому причина отказа связана с этим допинговым делом. Есть ценности, связанные с медалью Хольменколлена, в том числе нужно быть примером для подражания. Мы посчитали, что Сундбю не соответствует критериям» — сказал генеральный секретарь оргкомитета Эрик Эйде.

Было решено, что в этом году награду получит шведка Шарлотт Калла, а также принцесса Астрид за вклад в развитие лыжных гонок.