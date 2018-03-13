Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото в суперкомбинации на Паралимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл суперкомбинацию в классе «стоя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл суперкомбинацию в классе «стоя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
Бугаев показал результат 2 минуты 10,56 секунды. Серебряным призером стал француз Артур Боше (2.10,88). Бронзу завоевал новозеландец Адам Холл (2.15,32). Россиянин Алексей Микушин стал 13-м (2.28,96), Александр Алябьев не финишировал.
Ранее на Играх в Пхёнчхане Бугаев занял седьмое место в скоростном спуске и пятое — в супергиганте. Бугаев на Паралимпиаде в Сочи завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, серебро — в скоростном спуске и гигантском слаломе, бронзу — в супергиганте.
Бугаев родился 30 марта 1997 года в Красноярске. За сборную России он выступает с 2012 года, сейчас спортсмен тренируется под руководством Александра Назарова и Виталия Имбова. В 2014 году Бугаев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом