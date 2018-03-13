Легков: Не хочу забирать у молодых ребят место в сборной

«Меня ещё ждёт ближайший чемпионат России, и я стараюсь сейчас поднять свою форму. На этапы Кубка мира я не поехал только потому, что не на сто процентов готов и даю возможность молодым спортсменам показать себя. Также я не хочу забирать у молодых ребят место в сборной. Что касается следующего года и вообще дальнейшей подготовки, я, пожалуй, пока воздержусь от этого разговора, и мы можем вернуться к этому весной. Нужно взвесить все “за” и “против”, поговорить с тренером и прийти к конкретному решению», — приводит слова Легкова пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.