Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили на предложение «выслать всех русских»
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Юлия Ковальчук пришла в форму через пять месяцев после родов
Избитую до слепоты в тюрьме США россиянку увидели дипломаты
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Рейнджерс1
Каролина Харрикейнз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия Флайерз0
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз1
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус Блю Джэкетс2
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
12.03
Стоук Сити0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
12.03
Алавес1
Бетис3
Футбол. Зарубежный
12.03
Вердер3
Кельн1
Хоккей. КХЛ
12.03
Металлург Мг3
Автомобилист1
Футбол. Премьер-лига
12.03
Урал0
Локомотив М2
Хоккей. КХЛ
12.03
Авангард3
Салават Юлаев2
Все события
Реакция и соболезнования Путина на смерть Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Клубы из Манчестера вступили в борьбу за Неймара
Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Легков: Не хочу забирать у молодых ребят место в сборной

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков сообщил, что ещё не определился с решением о продолжении спортивной карьеры.

Источник: РИА "Новости"

«Меня ещё ждёт ближайший чемпионат России, и я стараюсь сейчас поднять свою форму. На этапы Кубка мира я не поехал только потому, что не на сто процентов готов и даю возможность молодым спортсменам показать себя. Также я не хочу забирать у молодых ребят место в сборной. Что касается следующего года и вообще дальнейшей подготовки, я, пожалуй, пока воздержусь от этого разговора, и мы можем вернуться к этому весной. Нужно взвесить все “за” и “против”, поговорить с тренером и прийти к конкретному решению», — приводит слова Легкова пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
Клубы из Манчестера вступили в борьбу за Неймара
Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением
Главный матч для Моуринью. Месси или Азар? Анонс ЛЧ
«Манчестер Сити» одолел «Сток Сити» благодаря дублю Д. Сильвы
Главный тренер Бразилии выдумал «ритмисту». И это не Неймар
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь