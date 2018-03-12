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20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент Путин поздравил чемпионок Паралимпиады-2018 Румянцеву и Лысову

Президент России Владимир Путин поздравил российских чемпионок Паралимпийских игр в Пхёнчхане Екатерину Румянцеву и Михалину Лысову, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: AP 2018

Румянцева выиграла соревнования по биатлону в спринте на дистанции 6 км и в лыжных гонках на дистанции 15 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Лысова стала победительницей Игр в соревнованиях по биатлону в спринте на дистанции 6 км среди слабовидящих спортсменов.

«Поздравляю Вас с триумфом на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу Вы блестяще выступили на самых важных соревнованиях в карьере каждого спортсмена-паралимпийца, продемонстрировали бойцовский характер и волю к победе, завоевали две золотые медали — в биатлоне и лыжных гонках.

И конечно, особые слова признательности в адрес Ваших наставников и тренеров, всех, кто помогает Вам добиваться столь значимых результатов. Желаю Вам успехов и удачи на предстоящих стартах, — говорится в телеграмме президента Румянцевой.

«Целеустремлённость, сила воли и настоящий спортивный характер открыли Вам путь к этой яркой, убедительной победе. Вы показали лучший результат в биатлонном спринте на шесть километров, по праву стали пятикратной паралимпийской чемпионкой. Ещё раз поздравляю Вас и Ваших наставников с заслуженным успехом. Искренне желаю новых достижений и всего самого доброго», — написал Путин Лысовой.

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