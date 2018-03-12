Президент Путин поздравил чемпионок Паралимпиады-2018 Румянцеву и Лысову
Президент России Владимир Путин поздравил российских чемпионок Паралимпийских игр в Пхёнчхане Екатерину Румянцеву и Михалину Лысову, сообщает
Президент России Владимир Путин поздравил российских чемпионок Паралимпийских игр в Пхёнчхане Екатерину Румянцеву и Михалину Лысову, сообщает
Румянцева выиграла соревнования по биатлону в спринте на дистанции 6 км и в лыжных гонках на дистанции 15 км среди спортсменов с поражением
«Поздравляю Вас с триумфом на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу Вы блестяще выступили на самых важных соревнованиях в карьере каждого
И конечно, особые слова признательности в адрес Ваших наставников и тренеров, всех, кто помогает Вам добиваться столь значимых результатов. Желаю Вам успехов и удачи на предстоящих стартах, — говорится в телеграмме президента Румянцевой.
«Целеустремлённость, сила воли и настоящий спортивный характер открыли Вам путь к этой яркой, убедительной победе. Вы показали лучший результат в биатлонном спринте на шесть километров, по праву стали пятикратной паралимпийской чемпионкой. Ещё раз поздравляю Вас и Ваших наставников с заслуженным успехом. Искренне желаю новых достижений и всего самого доброго», — написал Путин Лысовой.