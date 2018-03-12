Путин: Лыжница Румянцева показала на Паралимпиаде в Пхенчхане бойцовский характер

Источник: AP 2018

Румянцева, в субботу завоевавшая золото в биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменов, в понедельник не оставила соперницам шансов на лыжной дистанции 15 км свободным стилем. Россиянка, для которой Игры в Пхенчхане дебютные, лихо прошла все отсечки гонки и на каждой была лидером.

«Уважаемая Екатерина Леонидовна! Поздравляю вас с триумфом на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу вы блестяще выступили на самых важных соревнованиях в карьере каждого спортсмена-паралимпийца, продемонстрировали бойцовский характер и волю к победе, завоевали две золотые медали — в биатлоне и лыжных гонках», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.