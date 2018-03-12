Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Варварские и бесполезные способы лечения простуды
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Бетис
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
13.03
Филадельфия Флайерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
13.03
Вашингтон Кэпиталз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
13.03
Коламбус Блю Джэкетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг3
Автомобилист1
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал0
Локомотив М2
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард3
Салават Юлаев2
Хоккей. НХЛ
13.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
13.03
Лос-Анджелес Кингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
13.03
Сан-Хосе Шаркс
Детройт Ред Уингз
Все события
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
20:27 (мск), источник: Р-Спорт

Путин: Лыжница Румянцева показала на Паралимпиаде в Пхенчхане бойцовский характер

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лыжницу Екатерину Румянцеву с двумя золотыми медалями на Паралимпиаде в Пхенчхане, отметив ее бойцовский характер и волю к победе.

Источник: AP 2018

Румянцева, в субботу завоевавшая золото в биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменов, в понедельник не оставила соперницам шансов на лыжной дистанции 15 км свободным стилем. Россиянка, для которой Игры в Пхенчхане дебютные, лихо прошла все отсечки гонки и на каждой была лидером.

«Уважаемая Екатерина Леонидовна! Поздравляю вас с триумфом на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу вы блестяще выступили на самых важных соревнованиях в карьере каждого спортсмена-паралимпийца, продемонстрировали бойцовский характер и волю к победе, завоевали две золотые медали — в биатлоне и лыжных гонках», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

«И, конечно, особые слова признательности в адрес ваших наставников и тренеров, всех, кто помогает вам добиваться столь значимых результатов. Желаю вам успехов и удачи на предстоящих стартах», — отметил Путин.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
«Автомобилист» остался без Коваржа и проиграл серию плей-офф КХЛ
Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением
Возрождение Малышко: дальше от сборной — лучше результат?
«Авангард» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым»
Каррагера отстранили от работы на ТВ из-за плевка в девочку
Новости
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь